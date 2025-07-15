淘寶貨到付款將在台上線！　網熱議台人陋習：會被玩壞

▲淘寶將開通貨到付款。（示意圖／翻攝自臉書＠tw.taobao）

圖文／CTWANT

中國大陸電商平台「淘寶」在台灣也相當受歡迎，許多民眾不時會訂一大箱包裹囤貨。而淘寶近日宣布，貨到付款即將在台灣上線，未來台灣消費者可以待包裹送到超商後再付款。消息曝光後，隨即掀起網友熱議，不過有許多人不看好此新功能，表示「台灣很多不取貨的客人，這很快就會被玩壞」。

淘寶於本月7日在台灣官方臉書粉專「Taobao 淘寶」發文宣布，「超商貨到付款即將上線啦！」不過，為符合主管機關規範，並保障用戶交易安全，消費者在使用超商取貨付款服務前，需先完成「一次性身分認證」程序，能有效確認用戶真實身分，並保護個人資料隱私，且未來每筆交易都無需重複認證。

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淘寶另表示，只要在本月7日至31日前完成貨到付款的身分認證，淘寶官方將於8月底匯入「限量1萬名」的50元折價券，先完成者優先獲得，贈完為止；並須於9月30日前使用。

對此，不少網友紛紛留言點出有些商品寄貨到付款很困難，「尺寸經常超過限制，不能寄超商」、「退貨難」、「運費是個問題！費用可能比買的東西還貴」、「太重、太長、體積大的商品都不能寄超商」。

也有網友不看好這項新功能，表示「刷卡優惠比較多吧」、「淘寶上刷卡有優惠會更好」、「貨到付款無感，希望能有便宜大件貨海運」、「換算台幣貴的不得了」、「集運應該比較便宜」、「東加西加，更貴了」。

同時，也有網友在PTT上談論此事，許多人搖頭直呼「對岸大概沒見識過台灣鯛，這個應該很快就會被玩壞」、「一堆人買了都到貨不取，我不信淘寶後面受得了」、「沒多久會收掉吧，台灣很多不取貨的客人」、「一堆不取貨玩死淘寶，看能撐多久」、「跨境搞貨到付款是自找麻煩吧」、「台灣人用貨到付款就是方便自己隨時不取」、「部分台灣鯛太忙不取、忘了不取、沒錢不取、看到更便宜的不取，我看淘寶不到1個月就會改規則」。

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