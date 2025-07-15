芒果籽是廚餘嗎？彰化環保局曝正確分類：「2情況」丟法不同

▲夏天吃完芒果，芒果籽怎麼丟？彰化縣環保局給出答案。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

夏季正值芒果盛產季節，香甜多汁的果肉深受民眾喜愛，但吃完後留下的芒果籽該如何處理？彰化縣環保局特別提醒，芒果籽因質地堅硬且含有長纖維，無法在60天的堆肥過程中完全分解，因此應歸類為「一般垃圾」，而非生廚餘；但若是一整顆未食用的芒果，則可以直接投入生廚餘回收。

據《三立新聞網》的報導，彰化環保局環工科長葉鐙嘉解釋，廚餘堆肥處理主要針對易腐化的有機物質，但芒果籽等硬核廢棄物難以自然分解，最終仍需透過人工篩選剔除，反而影響處理效率。

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不過，若民眾丟棄的是整顆未食用的芒果（如腐壞水果），葉鐙嘉指出，由於果皮和果肉皆可腐化，仍可歸為生廚餘回收，後續再由處理單位分離硬籽。

葉鐙嘉進一步補充，除了芒果籽，其他如酪梨籽、椰子殼、榴槤殼等堅硬果核或果殼，同樣應直接丟入一般垃圾桶，避免混入廚餘造成處理困擾。環保局呼籲民眾落實正確分類，共同提升資源回收效率。

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