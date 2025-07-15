上海多人暴雨中排隊買「零下80度咖啡」　有顧客拖行李箱來買

▲雨中排隊的顧客。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

炎炎夏日，上海一杯零下80度的咖啡，成功在普通冰咖啡的商業賽道上，闖出一條路。上海永康路一家咖啡廳近日因推出「零下80度dirty」被稱為咖啡界的新頂流。不少人為了買到一杯零下80度的咖啡，堅持在暴雨中排隊，還有人為了多買幾杯拖著行李箱來裝。店長表示，平均一天至少能賣出500杯。

▲零下80度咖啡時常售完。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，店長表示，這款咖啡界新頂流推出的想法，僅是因為想打造「很冰很冰能消暑的咖啡」，所以搬來實驗室等級的製冷系統來冰杯子，店員在取零下80度咖啡杯時，須戴手套，並用夾子取出，不然會凍傷。

▲▼冰櫃中的杯子。（圖／翻攝自微博）

店長說道，零下80度的咖啡杯拿出來後，加入0度的牛奶讓杯子回溫一些，最後才加入濃縮咖啡，牛奶會在杯內瞬間結冰，「每一口口感都是不一樣的，我會建議顧客在40秒內吃完、喝完，不攪拌也不外帶，外帶離開的話，其實就跟普通拿鐵一樣，為了保持低溫及口感，建議都是馬上喝掉。」

▲店員製作零下80度咖啡。（圖／翻攝自微博，上同）

他表示，上海入夏後，這款咖啡的人氣與日俱增，日銷量最低在500杯左右，假日可達到800杯，「冰箱換了好幾輪，從小換大，再從大準備往更大換。」

喝過的顧客表示，有「冷熱苦甜」分層感，需40秒內喝完，口感奇妙，豆子香味濃，性價比高，26元（人民幣）一杯喝完杯子還能帶走。不過也有人認為，喝到杯底奶霜需快速喝完，影響品嚐咖啡味道，略顯可惜。