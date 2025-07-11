嗅覺與味覺的年度盛宴　台中茶、咖啡暨國際酒展熱鬧開幕

▲2025年台中國際茶、咖啡暨烘焙展與台中國際酒展今(11)日於台中國際展覽館熱鬧登場，外貿協會秘書長王熙蒙(左起5)與貴賓為開幕剪綵。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導



由外貿協會及展昭國際公司聯合主辦的「台中國際茶、咖啡暨烘焙展」及「台中國際酒展」於今(11)日在台中國際展覽館盛大開幕。今年展覽規模再創新高，吸引超過380家國內外企業參與、使用775個攤位，參展廠商與攤位數雙雙成長，預期將吸引逾45,000名專業買主與消費者共襄盛舉，為中台灣食飲品市場注入強勁動能。

本次展覽聚焦四大主題展區：茗茶、咖啡、酒類及烘焙食品，呈現最具話題與創意的飲食風貌。在茗茶展區，集結如去年榮獲ITQI三星獎章的南海茶道、主打GABA舒壓茶的東大製茶，以及茶業世家春勇茶王等指標品牌，帶來多元風味的品茗體驗。

咖啡區則星光熠熠，包括強調產銷一體的歐客佬咖啡農場、嘉義縣咖啡產業協會帶來多家來自阿里山的莊園咖啡，包含全臺唯一取得「雨林聯盟認證」的阿里山優遊吧斯瑪翡咖啡莊園咖啡豆以及榮獲阿里山莊園咖啡菁英交流賽水洗組特等獎的青葉咖啡莊園。

另外，話題十足的金門酒字咖啡商行，推出以高粱酒漬豆製成的酒香咖啡。烘焙區更是網羅地方特色品牌，從台中百年糕餅名店陳允寶泉，到南投埔里的Feeling18巧克力工房、人氣乳酪品牌久久津本舖，共同端出甜蜜香氣的誘人美味。

展期間更安排一系列兼具專業性與文化深度的活動，包括探討產業趨勢的「台灣茶產業文化國際論壇」與融入五感體驗的「茶美學體驗館」，引導年輕世代接觸茶文化。在咖啡領域，三大重磅賽事陸續登場：「2025 TSC世界盃虹吸咖啡大賽台灣代表選拔賽」、「2025 TISCA全國杯測師挑戰賽」及「2025 THDC台灣手沖咖啡錦標賽」邀集職人選手現場對決，展現台灣咖啡實力。

而在酒展部分，廣受歡迎的「品酒教室」將持續開課，邀請專業講師帶領民眾探索日本酒、葡萄酒、威士忌等，深入感受酒類文化的多樣層次。

2025年展覽自7月11日至14日於台中國際展覽館展出，專業人士免費入場，一般民眾可購票入場(票價100元)。貿協邀請全台民眾與國際友人一同走進味覺與香氣交織的世界，感受茶、咖啡、酒與烘焙的文化魅力。更多展覽資訊，請上官網查詢：www.tcfb.com.tw

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