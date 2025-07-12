川普開鍘巴西！咖啡、牛肉恐齊漲　美國人荷包大失血

▲川普向巴西課徵50％關稅，恐推升咖啡與牛肉價格，加重美國民眾的生活成本壓力（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普宣布，將自8月1日起對來自巴西的貨品徵收高達50%的關稅，引發外界憂心此舉恐推升咖啡與牛肉價格，加重美國民眾的生活成本壓力。交易商與分析師警告，這項新政策可能重創現有的貿易鏈，美國將面臨咖啡供應緊縮與漢堡成本飆升的雙重打擊。

美國是全球最大的咖啡消費國，而巴西則為其最主要的咖啡豆來源之一。根據統計，光是去年，美國自巴西進口超過814萬袋、每袋60公斤的咖啡豆，占全美年消費量達33%。咖啡價格自去年起因供應短缺大漲70%，目前價格已接近或創下歷史新高。在川普宣布關稅後，阿拉比卡咖啡期貨價格隨即飆升1.3%。

美國加州期貨顧問公司MJ Nugent & Co.負責人紐金特（Michael Nugent）指出，這麼高的關稅幾乎等同於封殺貿易，「出口商不會吸收這筆費用，美國烘豆商也無法承擔」。他預期，巴西將轉向德國等其他市場，而美國則只能轉向哥倫比亞、宏都拉斯、秘魯或越南尋求替代供應，卻難以取得相同的價格與數量。

直接向美國客戶販售咖啡豆的巴西農民阿姆林（Paulo Armelin）坦言，若關稅正式上路，美國客戶將無法承受成本上升，他已開始考慮轉向歐洲市場。

不只咖啡，美國牛肉市場也將受衝擊。由於國內牛肉供應減少，美國食品業者日益仰賴低脂進口牛肉來製作漢堡，目前巴西牛肉占美國總進口量的21%。然而，若加上川普新關稅，未來進口巴西牛肉的總稅負將高達76%。

顧問楚迪（Bob Chudy）直言，這樣的關稅「勢必凍結貿易」，美國進口商恐被迫放棄巴西市場，改向澳洲、阿根廷、巴拉圭與烏拉圭尋求替代來源。

隨著全球通膨壓力未減，這項關稅措施勢必牽動美國消費市場與供應鏈，未來咖啡與牛肉價格走勢備受關注。