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以為是真愛？他求交往還要送錢　台南女倒賠14萬換4年緩刑

記者黃翊婷／綜合報導

婦人阿鳳（化名）去年間以為遇上真愛，對方說要跟她交往，還要匯錢給她，只是「金額很大」需要提款卡，她便將郵局提款卡及密碼交出，結果反而害自己成了詐團的利用工具。最終，阿鳳賠償2名受害人各5萬元、9萬元，才獲得緩刑4年的機會。

女子,女性,女生,上班族,崩潰,難過,憂鬱,壓力,短髮（示意圖／CFP）

▲阿鳳誤以為遇上真愛，結果卻誤入詐團陷阱。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿鳳去年間將自己的郵局帳戶提款卡、密碼交給真實真分不詳之人使用，沒想到對方是詐騙集團，還將她的帳戶當作人頭帳戶使用。同年10月間該詐團成員透過假投資等話術，誘騙3名受害人匯款，共計得手28萬元贓款。

3名受害者發現被騙之後，立刻報警處理，警方很快便循線找上阿鳳。阿鳳表示，當時有一個人說要跟她交往，還要匯錢給她，只是金額很大需要她提供提款卡，「我有問對方是否會出事，對方說不會有事」，後來她還依照指示刪除雙方的對話紀錄。

台南地院法官認為，阿鳳將提款卡、密碼交給詐團使用，僅為詐團詐欺取財及洗錢犯行提供助力，目前尚無證據可以證明她有直接參與詐騙活動，考量到她已經坦承犯行，過去12年來沒有犯罪紀錄，事後也與其中2名受害人達成調解，分別賠償5萬元、9萬元，最終依幫助犯洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，判處她有期徒刑3個月，併科罰金1萬元，前者得易科罰金9萬元，後者得易服勞役10日，緩刑4年，全案仍可上訴。

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