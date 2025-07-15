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中一中女學霸遭撤銷台大醫學系　校友醫揭關鍵：她沒必要抄襲

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／ETtoday資料照）

▲台大是許多學生的第一志願。（示意圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

台中一中一名女學生今年透過繁星推薦錄取台大醫學系，卻遭踢爆科展作品涉嫌抄襲，科展主辦單位科教館決議撤銷獎項及追回獎金。台大則表示，收到檢舉後已開會審議，決議撤銷其醫學系資格。對此，精神科名醫沈政男認為，以這位女同學的資質與能力，根本沒有抄襲的必要，就只是在撰寫論文過程裡，沒有察覺人家所提供的資料出了問題，如此而已。

同樣是台大醫學系畢業的沈政男在臉書說，看到「台大醫學系撤銷女學生錄取資格」這則消息，差點吃不下飯，還好後來又看到她早有準備，有報考分科考試又放心一些，繼續吃了，「試問這位女同學，過去幾個禮拜以來，因為可能被取消錄取資格一事，有多少天晚餐，對著山珍海味卻吃不下飯？想來就令人心疼！」

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沈政男表示，這事情的本質簡單到一目了然，因為扭曲的升學制度與科展比賽，高中生寫科學論文淪為升學武器競賽，多年來大家越搞越離譜，一個國教都還沒結束的青少年，可以寫出國際期刊等級的科展比賽論文，好像這個國家將來可以培養出200個諾貝爾獎得主一樣。

沈政男指出，然後好了，「科展牛皮」爆掉了，大人們紛紛走避尋求自保，只留下孤零零的高中孩子承受風暴，遍體鱗傷，這就是台灣的教育體制！大家多年來看到不可能是高中生寫出來的科學論文，為什麼默不作聲，放任惡風繼續存在與蔓延？

▼沈政男認為，如果女學生今年分科考試因準備倉促，沒有考上台大，明年可以再考一次，因為台大絕對值得這樣的付出。（圖／資料照）

▲▼台大校長陳文章在畢業典禮上，要畢業生培育「韌性商數（RQ）」！勉勵畢業生要培養挫折忍耐力。（圖／記者許敏溶攝）

沈政男提到，這沒什麼，不是只有教育，這個國家社會的各個領域都是如此，因為典章制度就是有很大的問題，不要看台灣做為一個現代國家、文明社會，好像面面俱到，其實漏洞百出、百廢待舉。

沈政男寫道，你看台大原本說不影響錄取資格！等到科展獎項被取消，輿論反彈變大，就縮回去了；事實上，台大的撤銷之舉在法律上頗有問題，高中生如果要告台大，也是可能成功的，因為繁星管道本來就只考慮在學成績與學測分數，其他都無關大局。

沈政男說，竟然台大就用報名表上有這段履歷，以及面試時有提到科展得獎，說是不確定有沒有影響錄取公平性，而出爾反爾，將女學生趕出台大醫學系。

沈政男表示，醫學系可以在繁星徵選時舉辦面試沒錯，問題是用意是什麼？是看履歷嗎？不是吧，而是看你適不適合看病當醫生，履歷與面試對繁星來說都只是參考，怎麼到最後又說影響公平性？根本就是不成比例的撤銷裁定！就為了自保。

沈政男指出，然而，那位女同學應該不會跟台大醫學系計較了，因為她很可能靠著分科考試，還是可以「回到」這個校系，真是的，還沒就讀就被退學了，只有台灣教育會有這樣的怪事吧；這根本不是教育，而是職訓，甚至是生產線罷了，完全沒有考慮到學生的發展階段，就只是用一套SOP、流程圖，公事公辦，來辦教育。

沈政男提到，網路上有人看到台大的決定竟然叫好，說是「台灣媒體與輿論，還有公民社會的追究與監督能力比較強大」，那語氣像是打下了一個政客一樣，根本不知道自己在說什麼。

沈政男認為，你只要想到，當那位女同學跟大家分享錄取喜訊以後，有人就開始在網路上對她進行地毯式扒糞，還自己為是正義之師，就會感到這樣的行為有多麼猥瑣；事實上以這位女同學的資質與能力，根本沒有抄襲的必要，就只是在撰寫論文過程裡，沒有察覺人家所提供的資料出了問題，如此而已。

沈政男說，沒關係，不要跟他們一般見識，因為鑽石一定會發光，一時的污泥即使撲面而來，也無法遮掩光芒，「這位女同學的學測成績是九科滿級分，連社會科，她完全沒有準備，就只是憑著現場看題意來答題而拿下高分，實在太厲害了。」

沈政男表示，台大醫學系臥虎藏龍，但這位女同學的資質加上努力，所展現出來的潛力是龍中之龍！如果今年分科考試因為準備倉促，沒有考上台大，明年可以再考一次，因為台大（是醫學系求學環境，不是校方）絕對值得這樣的付出。

沈政男指出，這段莫須有的試煉，就當作天將降大任，讓你體會這個國家社會有什麼問題；記得將來當了醫生，要繼續關心公共事務，讓台灣的教育與醫療以及其他體制都變得更好，這樣你這段時間所受的苦難就會有了意義，成為一段閃亮的青春記憶。

►本文獲得沈政男醫師授權。

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