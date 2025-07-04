　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台大名醫強摟藥廠女助理！辯「愛的抱抱」不認罪　付百萬換緩刑

▲桃園市陳姓男子今年3月間以給零用為由邀約少女在桃園市某超商見面，誘騙其進入廁所強制猥褻，少女嚇得尖叫被店員發現報警處理。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲藥廠女助理遭名醫強抱猥褻後，傳訊批「我視你如兄長，你卻變狼師」。（示意圖／pxhere）

記者劉昌松／台北報導

曾任台大醫院骨科部主任醫師的王至弘，4年前環抱、強吻藥廠女助理30秒，被依強制猥褻罪嫌起訴後，辯稱只是「愛的抱抱」，始終否認犯罪，高院認為王男的醫學長才對社會具有貢獻，考量國家培養人才不易，依強制猥褻罪判處王男徒刑8月，但給予不認罪的王男緩刑3年，條件是支付公庫1百萬元並上3堂法治教育，經上訴最高法院駁回確定。

王至弘曾幫不少職業球員開刀治療，在運動醫學界頗負盛名，2021年10月21日傍晚，他以饋贈禮品為由，將藥廠派駐台大的女研究助理找進辦公室，趁女助理要離開時，不顧女助理反抗，拉下女助理的口罩，強行環抱、親吻，並撫摸女助理的背、臀，約30秒後才停手。

女助理故作鎮定跟著王至弘搭電梯，王男在電梯內提議開車載女助理回家，女助理說不要，等電梯抵達1樓開門，立刻跑走，並回傳訊息給主管、同事與其他醫師訴苦：「嚇死我了」，「剛好有人按一樓，我馬上跟他說拜拜！」、「超想罵髒話的啊」。

隔天，王至弘傳訊問女助理「有上班嗎」，女助理回傳「我不想跟你講電話，我視你如兄長，昨日你卻變狼師。君子自重，請與我保持距離！」王至弘馬上回覆「知道」、「如果你願意再找時間談一談」，檢察官根據對話內容及證人證詞，將王至弘依強制猥褻罪起訴。

但王至弘辯稱，當時只是輕拍女助理的肩、背，類似「愛的抱抱」互相打氣，台北地院不採信，判刑8個月；王男上訴高院持續否認犯行，雖願意賠償1百萬元，但不被女助理接受，合議庭考量王男歷年門診及手術總人數非寡，於其醫學長才顯對社會具有貢獻，考量王男醫學專業實為目前所亟需，國家培養人才亦屬不易，因此給予緩刑機會，最高法院駁回上訴後，全案確定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
583 3 6618 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
穿比基尼送吃的！　孫生女友「路邊當眾脫衣」拚了
快訊／台中5死命案　盧秀燕現身發聲
金豆投資害死1家5口　詐團話術曝光
快訊／北宜「菩薩灣」奪命車禍！　重機騎士噴飛亡
全台第1人講「7/5預言」　他揭地震奇人現狀：台灣不會毀滅
1家5口亡！高大成籲檢查2事：判斷有無「被自殺」
台中5死...大女兒「美容院同學」遭點名　店面曝光
野狗成群奪命！　高雄愛媽「雞頭餵浪犬」畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中工業區建築工地驚傳意外　男清電盤遭電擊命危

台南街頭智慧停車柱「整排被砸」損失54萬　無聊男落網

砂石車泥水流滿地超扯畫面曝　2機車「雷殘」女騎士滑倒全身傷

他幫詐團面交取款60萬「1天賺2千」　代價要關10個月

碩士男速食店露鳥！女高中生嚇壞　他辯：與妻性生活不協調

高雄機車左轉惹禍！男騎士「硬切」猛撞直行車　2人倒地受傷

快訊／北宜公路「菩薩彎」奪命車禍！　重機騎士衝撞貨車噴飛亡

人妻「當街摸鳥」滑進摩鐵3度激戰　小王挨告喊冤：是去打掃的

油罐車撞貨車！刷倒整排防撞桿騎上護欄　驚悚「切甘蔗」畫面曝

1家5口遭詐騙輕生！高大成：應檢驗一氧化碳濃度+膠帶指紋

【台中豐原1家5口命案】夫妻收拾打烊最後身影曝！

當你打給頑童演唱會的客服　結果是瘦子接電話

【1家5口悲劇】連2天被追債輕生！ 空軍女婿痛見妻最後一面

【機長太帥】暴雨中「單輪著陸」神操作，機場眾人歡呼

【悲催瞬間】台中1家5口同亡！招魂一度進不了門

【最美的風景】騎士見抗癌玉蘭花伯秒掏錢買花！兩人互動溫暖全場

【末日感濃濃】葡萄牙海灘驚見怪雲壟罩！　遊客見狀全嚇傻急撤

【飛韓國大出包】行李箱遭海關上鎖，2樣物品成罪魁！

【這能免費看嗎】檸檬偷襲李珠珢結果慘遭反擊XDD

【豐原5口命案關鍵人曝】台中議員：大女兒的美容院同學涉嫌重大

快訊／台中工業區建築工地驚傳意外　男清電盤遭電擊命危

台南街頭智慧停車柱「整排被砸」損失54萬　無聊男落網

砂石車泥水流滿地超扯畫面曝　2機車「雷殘」女騎士滑倒全身傷

他幫詐團面交取款60萬「1天賺2千」　代價要關10個月

碩士男速食店露鳥！女高中生嚇壞　他辯：與妻性生活不協調

高雄機車左轉惹禍！男騎士「硬切」猛撞直行車　2人倒地受傷

快訊／北宜公路「菩薩彎」奪命車禍！　重機騎士衝撞貨車噴飛亡

人妻「當街摸鳥」滑進摩鐵3度激戰　小王挨告喊冤：是去打掃的

油罐車撞貨車！刷倒整排防撞桿騎上護欄　驚悚「切甘蔗」畫面曝

1家5口遭詐騙輕生！高大成：應檢驗一氧化碳濃度+膠帶指紋

快訊／台中工業區建築工地驚傳意外　男清電盤遭電擊命危

演唱會沒票別難過！GD台北101展覽來了　橫跨3樓層「門票588元」開搶倒數

飛日本超划算！「100日圓僅20元台幣」他曝物價屌虐台灣：誰要國旅

台南街頭智慧停車柱「整排被砸」損失54萬　無聊男落網

桑梅茲締造歷史　土耳其首位晉級大滿貫第3輪球員

加州爆2025最大野火！控制率僅5%啟動疏散　濃煙竄天際

洪一中回顧悍將顧問生活舒服「休400天有薪假」　只在連勝時瞄PTT

砂石車泥水流滿地超扯畫面曝　2機車「雷殘」女騎士滑倒全身傷

地震千次！惡石島第2波「島外撤離」時間曝　還有55島民堅守老家

大谷翔平無安打仍貢獻2得分　道奇6：2橫掃白襪奪4連勝

昆凌為大女兒慶祝10歲生日　感傷：孩子一眨眼就長大

社會熱門新聞

獨／台中五口亡！母向20年好友吐露：一切都完了

豐原五口命案嫌疑犯曝光　大女兒的美容院同學

豐原5口悲劇　夫妻全年無休打拚10多年

台中五口同亡招魂一度受阻　全家牌位同放謝籃

台中五口同亡！債主登門討500萬壓垮5命

豐原五口輕生「長女IG」曝光　自介寫著2句話

台中5死命案...大女兒「美容院同學」店面曝

柯文哲開庭等一整天　嗆檢：拿出彭振聲太太的筆錄

正妹喝爛醉搭白牌車！醒來驚見司機在她身上「搖晃」

爺殺孫悲情內幕曝　男嬰2個月後遭溺殺

豐原一家五口遭詐輕生　長女誤認正常投資

即／列出11檢照片　工程師深夜抵北檢複訊

恐嚇京華城案檢察官！　粉專版主今晨聲押禁見

軍用品店老闆周一晚收拾打烊　最後身影曝

更多熱門

相關新聞

快訊／鄭文芳性侵潛逃遭通緝　台大院長批：台大之恥、醫界之恥

快訊／鄭文芳性侵潛逃遭通緝　台大院長批：台大之恥、醫界之恥

前台大醫院婦產科名醫鄭文芳涉嫌下藥性侵，卻在繳納40萬元保證金後出境未回，如今台北地院裁定，沒收其保證金並發布通緝。台大醫院院長吳明賢今（3）日批評，鄭文芳做了最壞的示範，簡直是台大之恥，也是台灣醫界之恥，做錯事就應該要接受法律制裁，不管是作為醫師、老師，這都是最壞的示範，也辜負國家社會栽培。

前台大醫迷姦3女「出境跑了」　40萬保證金被沒收

前台大醫迷姦3女「出境跑了」　40萬保證金被沒收

女童逛校園遭猥褻　正義棒球哥伸援手

女童逛校園遭猥褻　正義棒球哥伸援手

台大雲林分院停電！候診區突然一片黑

台大雲林分院停電！候診區突然一片黑

台大教授想幫小三買房　投資遭詐1700萬

台大教授想幫小三買房　投資遭詐1700萬

關鍵字：

名醫台大猥褻緩刑賠償

讀者迴響

熱門新聞

獨／台中五口亡！母向20年好友吐露：一切都完了

豐原五口命案嫌疑犯曝光　大女兒的美容院同學

普發現金？4100億特別條例今將闖關

歐洲最新預測　準丹娜絲增強西修轉彎侵台

豐原5口悲劇　夫妻全年無休打拚10多年

快訊／日氣象廳發烈風警報！丹娜絲估24小時生成　路徑貫穿台灣

台中五口同亡招魂一度受阻　全家牌位同放謝籃

台中五口同亡！債主登門討500萬壓垮5命

航空後換餐飲？業者證實經部來電要「軍人優惠」

3食物別天天吃　小心腎臟悄悄壞掉

「丹娜絲」颱風最快明天生成　周末不排除登陸台灣

豐原五口輕生「長女IG」曝光　自介寫著2句話

狂搖超過千次！日地震3D圖「衝破天際線」蓋出宇宙電梯

準「丹娜絲」進逼　專家估最快明下午發警報「全台列警戒區」

台中5死命案...大女兒「美容院同學」店面曝

更多

最夯影音

更多

【台中豐原1家5口命案】夫妻收拾打烊最後身影曝！

當你打給頑童演唱會的客服　結果是瘦子接電話

【1家5口悲劇】連2天被追債輕生！ 空軍女婿痛見妻最後一面

【機長太帥】暴雨中「單輪著陸」神操作，機場眾人歡呼

【悲催瞬間】台中1家5口同亡！招魂一度進不了門

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面