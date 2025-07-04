台大名醫強摟藥廠女助理！辯「愛的抱抱」不認罪　付百萬換緩刑

▲藥廠女助理遭名醫強抱猥褻後，傳訊批「我視你如兄長，你卻變狼師」。（示意圖／pxhere）

記者劉昌松／台北報導

曾任台大醫院骨科部主任醫師的王至弘，4年前環抱、強吻藥廠女助理30秒，被依強制猥褻罪嫌起訴後，辯稱只是「愛的抱抱」，始終否認犯罪，高院認為王男的醫學長才對社會具有貢獻，考量國家培養人才不易，依強制猥褻罪判處王男徒刑8月，但給予不認罪的王男緩刑3年，條件是支付公庫1百萬元並上3堂法治教育，經上訴最高法院駁回確定。

王至弘曾幫不少職業球員開刀治療，在運動醫學界頗負盛名，2021年10月21日傍晚，他以饋贈禮品為由，將藥廠派駐台大的女研究助理找進辦公室，趁女助理要離開時，不顧女助理反抗，拉下女助理的口罩，強行環抱、親吻，並撫摸女助理的背、臀，約30秒後才停手。

女助理故作鎮定跟著王至弘搭電梯，王男在電梯內提議開車載女助理回家，女助理說不要，等電梯抵達1樓開門，立刻跑走，並回傳訊息給主管、同事與其他醫師訴苦：「嚇死我了」，「剛好有人按一樓，我馬上跟他說拜拜！」、「超想罵髒話的啊」。

隔天，王至弘傳訊問女助理「有上班嗎」，女助理回傳「我不想跟你講電話，我視你如兄長，昨日你卻變狼師。君子自重，請與我保持距離！」王至弘馬上回覆「知道」、「如果你願意再找時間談一談」，檢察官根據對話內容及證人證詞，將王至弘依強制猥褻罪起訴。

但王至弘辯稱，當時只是輕拍女助理的肩、背，類似「愛的抱抱」互相打氣，台北地院不採信，判刑8個月；王男上訴高院持續否認犯行，雖願意賠償1百萬元，但不被女助理接受，合議庭考量王男歷年門診及手術總人數非寡，於其醫學長才顯對社會具有貢獻，考量王男醫學專業實為目前所亟需，國家培養人才亦屬不易，因此給予緩刑機會，最高法院駁回上訴後，全案確定。