等10年了！國軍首亮相「肩射型刺針飛彈」　成漢光實兵亮點

▲顧立雄13日視導台北地區海軍陸戰隊防空部隊作戰演練情形；而照片中，官兵持FIM-92肩射型（人攜式）刺針防空飛彈。（圖／國防部提供）

記者蘇晏男／台北報導

美國2015年歐巴馬政府對台9項軍售中，終於看見「FIM-92肩射型（人攜式）刺針防空飛彈」，國軍2017年、2019年共編約133億7523萬元新台幣預算，共採購500枚飛彈、178套發射器，但一再延宕，而根據5月的陸軍司令報告書，上述500枚飛彈預計今年全數交裝。國軍「漢光41號演習」實兵演練今（13日）邁入第5天，國軍也首次公開該武器。

國防部指出，國防部長顧立雄13日到台北地區視導海軍陸戰隊防空部隊作戰演練情形；首先聽取單位簡報，接著視導海軍陸戰隊模擬接獲狀況，防空部隊官兵於極短時間內，完成接戰程序，透過雙聯裝刺針飛彈及人攜式刺針飛彈等建制武器，守護空防安全。

國防部也說，顧立雄對於官兵嫻熟的武器裝備操作技能，以及堅定守護家園的決心，給予高度肯定與嘉勉，並期勉大家持續戮力戰備整備工作，確保我國家安全。

但國防部說明，此次漢光41號演習實兵演練，各部隊所使用的人攜式刺針飛彈，是透過軍援管道獲得的裝備；本部在獲裝後，即由接裝訓練培養師資種能，逐步擴訓到各使用單位。此次漢光實兵演練結合部隊任務，以及預設戰場環境，採實地實裝演練，以驗證其作戰應用，確保可達預期效果。有關裝備數量、配賦單位以及是否像美採購的部分，國防部沒有說明。