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社會 社會焦點 保障人權

僅因停車把人砍成殘廢！鐮刀男搬出12歲女和老父　求減刑被打臉

▲彰化地方法院。（圖／記者唐詠絮攝）

▲男子僅因停車問題持鐮刀將對方砍成重傷後又拿石頭砸對方遭重判5年6月。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名黃姓男子僅因停車問題，竟持鐮刀狂砍蘇姓車主，導致對方左手永久殘廢！更誇張的是，他事後還拿石頭前往蘇男家中砸窗戶、砍紗門洩憤，遭依重傷害罪嫌移送，黃男向法官求情自己高職沒畢業、要養12歲女兒和老父親等理由求減刑，但法官仍依重傷害罪重判5年3個月，毀損部分再判3個月，全案可上訴。

根據判決書指出，這起驚悚案件發生於2024年8月3日下午2點多，當時黃男和蘇男為了停車問題吵起來，沒想到黃男一氣之下，竟然拿出鐮刀直接朝蘇男猛砍！更誇張的是，黃男砍完人後還不解氣，等蘇男躲回家裡，他又撿石頭砸破人家窗戶、紗門和玻璃桌。

蘇男被砍到左手肌肉、神經全斷裂，連骨頭都骨折，送醫縫了2條神經、2處肌肉，住院5天才撿回一命。但經過半年復健，他的左手手腕、手指到現在還是完全不能動，醫生判定永久殘廢，達到「嚴重減損一肢機能」的重傷害標準，向法官要求「從重量刑」。

法官審理發現，這已經不是黃男第一次犯案。他在2021年就曾因恐嚇罪被判刑4個月，沒想到不但沒學乖，反而變本加厲。黃男辯護律師在法庭辯稱，他入監前在葬儀社開靈車，高職沒畢業、要養12歲女兒和老父親等理由請求減刑。

法官認為黃男只因為停車這種小事就下重手，事後還去被害人家裡破壞，根本是「惡性重大」。尤其被害人左手永久殘廢，一輩子工作、生活都受影響，因此依《刑法》重傷害罪重判5年3個月；毀損部分判3月徒刑，得易科罰金。犯案用的鐮刀因為是日常工具，所以未扣案。

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