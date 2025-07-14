柬埔寨總理宣布：義務役2026正式上路　服役期延長至24個月

▲柬埔寨總理洪馬內。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）14日宣布，柬埔寨計畫2026年起正式實施義務役兵役制，服役期間將由原定的18個月延至24個月。其實柬埔寨早在2006年就頒布義務兵役相關法律，多年來未真正推行，洪馬內明確表示，柬泰日益緊張的關係就是啟動這項兵役制度的原因。

法新社、柬中時報報導，洪馬內14日在出席國家憲兵成立32周年紀念活動期間宣布上述消息，他稱，「此次對抗事件對我們來說是個教訓，也是機會，讓我們審視、評估並設定我們改革軍隊的目標。從2026年起，兵役法將正式實施」。

洪馬內也說，為了順應國家防務需求以及現實情況，政府著手修改涉及軍事事務的2部法律，包括對義務兵役法的修訂。他指出，義務兵役制的實施有助全面增強國家防務力量，優化軍隊結構，培養青年一代的紀律意識與國家責任感。

其實柬埔寨國會早在2006年就通過相關法律，依據現行《兵役法》，18至30歲柬埔寨籍男性公民均有服義務兵役責任，服役時間18個月，但該法案從未真正實施。

如今洪馬內建議盡快完成《兵役法》修訂，把服役時間從18個月延至24個月，提升兵員素質與作戰能力，役男服役期滿之後可選擇回歸社會工作，或是申請繼續服役成為職業軍人。洪馬內此次不僅決定啟動徵兵，更承諾將研議增加國防預算，並強調軍隊建設目的是「保護我們的領土，而非侵略他人」。

柬埔寨與鄰國泰國自今年5月以來就處於緊張狀態，當時雙方的領土爭議爆發為跨境衝突，造成一名柬埔寨士兵喪命。這狀況造成邊境關卡關閉，柬埔寨禁止從泰國進口燃油和天然氣，兩國關係急速惡化。