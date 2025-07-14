陸客在泰國「當街遭綁架」！驚悚監視器畫面曝　主謀是中國人

▲陸客在泰國遭綁架勒索，然而其中卻也有中國人涉案。（圖／翻攝自Facebook／สายข่าวพัทยา，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國旅遊勝地芭達雅發生一起中國遊客在路邊遭綁架事件，引起兩國網友熱議，然而經過警方調查發現，4名嫌犯中有2人竟是中國籍，目前4人皆已落網。4人被逮後皆供稱，是受另一名中國人指使犯案。

根據The Thaiger報導，52歲的中國籍遊客林姓男子10日在芭達雅的一間麵店門口，遭4名假扮成警察的男子強行擄上車。林男表示，對方假冒警察指控他涉及詐騙案，甚至亮出槍枝威脅，逼他轉帳10萬泰銖（約新台幣9萬元），還額外搶走1.5萬泰銖（約新台幣1.3萬元）現金與2支總價逾10萬泰銖（約新台幣9萬元）的手機。

4名嫌犯最後將他丟包在一處鐵道旁，被害人則自行前往警局報案。芭達雅警方透過監視器畫面追查犯案過程，並鎖定犯案車輛。監視器畫面顯示，4名嫌犯的休旅車犯案後曾停在南芭達雅一處購物中心，當時有2名光頭男子下車後進入購物中心，後面則跟著另外2名分別身穿紅衣與白衣的男子，其中白衣男子還刻意擦拭車牌上的油漆，疑似想遮掩車牌號碼後，再駛離現場。

警方13日成功逮捕4名歹徒，並發現其中2人為中國籍，另外2人則為泰國籍，分別是37歲的中國籍男子Han Longding、63歲的中國籍男子Lin Yifan、35歲泰國籍男子Siripong Chiablaem與28歲的泰國籍男子Thitipong Pongpiriyakun。

4人被逮後供稱是受另一名中國人指使犯案，目前警方已扣押涉案車輛，並正追查其餘失物下落。事實上，這並非芭達雅首次傳出類似案件。2024年9月，同一地點也曾發生一起中國遊客遭10多名同胞圍毆並意圖強押上車的事件，該名男子在反抗過程中雙眼失明，還被搶走一條價值約200萬泰銖（約新台幣180萬元）的限量版項鍊。