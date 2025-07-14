快訊／印尼外海發生規模6.7地震

▲印尼發生規模6.7地震。（圖／翻攝自USGS）
記者詹雅婷／綜合報導
印尼14日發生規模6.7地震，依據美國地質調查局（USGS）測得數據，地震震央位於圖亞爾（Tual）西南偏西約173公里處，震源深度80公里。
這起地震發生於當地時間14日下午2時49分。依據美國海嘯警報系統，這起地震並無海嘯威脅。
▼歐洲地中海地震中心也觀測到這起地震。（圖／翻攝自EMSC）
▼美國海嘯警報系統，這起地震並無海嘯威脅。（圖／U.S. Tsunami Warning System ）
▲印尼發生規模6.7地震。（圖／翻攝自USGS）
記者詹雅婷／綜合報導
印尼14日發生規模6.7地震，依據美國地質調查局（USGS）測得數據，地震震央位於圖亞爾（Tual）西南偏西約173公里處，震源深度80公里。
這起地震發生於當地時間14日下午2時49分。依據美國海嘯警報系統，這起地震並無海嘯威脅。
▼歐洲地中海地震中心也觀測到這起地震。（圖／翻攝自EMSC）
▼美國海嘯警報系統，這起地震並無海嘯威脅。（圖／U.S. Tsunami Warning System ）
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