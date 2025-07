加州街頭驚見「人皮泰迪熊」娃娃　駭人一幕驚動員警到場

記者詹雅婷/綜合報導

美國加州街頭13日出現宛如用人皮拉伸縫製的泰迪熊,造型駭人,嘴唇、鼻子等部位外觀模仿人類,讓當地民眾嚇壞,員警獲報在現場拉起封鎖線,法醫也到場調查。

BREAKING - A teddy bear believed to be wrapped in crudely stitched human skin was discovered today at a Victorville, California gas station. The Victorville coroner’s office is actively investigating this unsettling find. pic.twitter.com/TNvupolo7K