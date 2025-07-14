加州街頭驚見「人皮泰迪熊」娃娃　駭人一幕驚動員警到場

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州街頭13日出現宛如用人皮拉伸縫製的泰迪熊，造型駭人，嘴唇、鼻子等部位外觀模仿人類，讓當地民眾嚇壞，員警獲報在現場拉起封鎖線，法醫也到場調查。

BREAKING - A teddy bear believed to be wrapped in crudely stitched human skin was discovered today at a Victorville, California gas station. The Victorville coroner’s office is actively investigating this unsettling find. pic.twitter.com/TNvupolo7K — Right Angle News Network (@Rightanglenews) July 14, 2025

紐約郵報報導，這起事件發生在聖伯納汀諾郡一間便利商店外，執法單位接獲發現疑似「人類遺體」的通報之後，立刻趕赴現場並封鎖周邊區域。相關單位到場後發現，所謂的人類遺體實際上是一隻泰迪熊，但這隻泰迪熊造型駭人，彷彿被人皮包覆拼接，有明顯縫線。

此案調查仍在持續當中，但據信是場惡作劇，可能是有人把泰迪熊棄置路上。

▲商家說明，泰迪熊確實出自其店鋪，但並不清楚買家意圖，也未參與任何惡作劇。（圖／DarkSeedCreations，下同）

針對此案，Etsy平台商家「DarkSeedCreations」透過臉書說明，泰迪熊確實出自其店鋪，以乳膠材質製作，在上周出售給客人，但並不清楚買家意圖，也未參與任何惡作劇。

DarkSeedCreations專門販售風格怪誕的創作品，包括印有人臉的領帶、售價100美元的「人皮棒球帽」等商品，在Etsy平台經營已8年並獲得4.5星評價。

報導稱，有人看到法醫把泰迪熊從現場帶走，尚不清楚在商家出面澄清說明之後，警方是否還會繼續調查此案。