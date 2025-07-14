觀光亮點獎票選開跑！花蓮積極爭取榮耀　推薦3特色亮點曝光

▲花蓮縣政府出席於台鐵台北車站一樓大廳舉行的第2屆觀光亮點獎」選拔活動啟動記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為推廣地方觀光特色，響應交通部觀光署舉辦的「第2屆觀光亮點獎」選拔活動，花蓮縣政府日前出席於台鐵台北車站一樓大廳舉行的啟動記者會與亮點市集，向全國展現深厚的文化底蘊與永續觀光成果。誠摯邀請全國民眾踴躍上網投票支持，為在地優質觀光亮點加油。

本次活動由交通部觀光署主辦，集結全台縣市共同參與，透過現場展示與市集推廣，呈現各地觀光亮點的故事與價值，吸引媒體與民眾的關注。花蓮縣政府由觀光處處長余明勲代表出席，他表示，花蓮擁有得天獨厚的山海景觀與多元原住民文化，期盼透過觀光亮點獎的推廣，讓更多人看見花蓮豐富且具永續性的觀光資源。

花蓮縣於第一屆觀光亮點獎共有七星潭、將軍府、鯉魚潭、玉富自行車道暨富里稻草藝術景觀區入選，而本屆花蓮則推薦三處全新觀光亮點參與評選與市集活動，展現東部觀光的多元魅力與創新能量。

▲▼花蓮縣府推薦豐濱鄉石梯坪遊憩區、光復鄉大農大富平地森林園區及東大門國際觀光夜市 3處特色觀光亮點。

3處推薦觀光亮點為1.豐濱鄉石梯坪遊憩區擁有壯麗的太平洋海景與特殊的海蝕地形，是推動環境教育與生態保育的重要場域。2.光復鄉大農大富平地森林園區為全台首座平地造林園區，園內設有森林療癒步道、生態導覽與自行車慢遊空間，充分體現低碳旅遊與永續理念。3.位於花蓮市區核心的東大門國際觀光夜市，則結合原住民文化、美食小吃、手作工藝與藝文展演，成為地方創生與夜間經濟的重要場景。

除本屆亮點外，縣府持續推廣首屆得獎地點，包括七星潭風景區及玉富自行車道暨富里稻草藝術景觀區。七星潭以壯麗海灣景觀吸引國內外遊客，玉富自行車道則結合稻田風光與藝術創作，展現農村活力等等，透過多元管道積極行銷，延續亮點熱度。

今夏花蓮觀光活動精彩接力登場，7月12日將於鯉魚潭舉辦「花蓮FUN暑假」開幕式及免費水上體驗，7月18日至20日於德興大草坪舉行「太平洋南島聯合豐年節」，呈現原民樂舞、飲食與工藝文化，7月23日至28日更將展開為期六天的「2025花蓮夏戀嘉年華演唱會」，於東大門廣場熱力登場，邀請羅志祥、告五人、韋禮安等知名藝人輪番演出，為花蓮夏季注入滿滿活力與魅力。

縣府歡迎親子家庭、情侶好友共遊花蓮，透過各項旅遊補助與夏季活動，以超值預算深度體驗花蓮的山海風光與人文魅力。

更多活動資訊請見花蓮觀光資訊網：https://tour-hualien.hl.gov.tw/Default.aspx。

票選網址為：https://spotlightaward.taiwan.net.tw/index.php。