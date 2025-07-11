觀光亮點獎網路票選開跑　191處景點爭奪10大亮點寶座

▲「觀光亮點獎」票選活動今起登場。（圖／觀光署提供）

記者李姿慧／台北報導

觀光署主辦第2屆「觀光亮點獎」網路票選活動今(11日)起登場，開放民眾投票至7月31日止。由52個公私單位推薦全台191處觀光亮點參選，角逐「十大觀光亮點獎」、「最佳國際推獎」、「最佳國旅創新獎」與「最佳人氣獎」等32個獎項，並推薦新一輪「台灣觀光100亮點」，投票民眾可周周抽萬元旅遊金。

「觀光亮點獎」網路票選活動結合民眾參與與專家評選，決選亮點將於10月中旬公布。活動共分「北台灣」、「中台灣」、「南台灣」、「東台灣及離島」四大區域，每日每區可投2票，每人每天最多投8票。每投一票即獲得抽獎機會，有機會抽得萬元旅遊金、住宿券、Taiwan PASS套票、超商禮券等總值超過30萬元禮物。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀光署副署長黃勢芳表示，該活動透過串聯公私部門，讓更多具有永續發展與多元創新特質的景點，呈現在觀光亮點獎的舞台，而參與選拔活動每一顆觀光亮點珍珠，也都能成為帶動地方經濟、文化傳承、環境永續的起點。

▲台北車站舉辦「亮點市集」。（圖／觀光署提供）

此外，觀光署今明兩天於台北車站1樓大廳舉辦「亮點市集」，由推薦單位向旅客介紹各自亮點並爭取選票。同時推出「亮點選讚週週抽」活動，鼓勵民眾每天上網投票，贏取好禮，並讓更多人發掘台灣在地美景。

觀光署指出，第1階段初選將依票數與評審綜合成績選出30名進入第2階段，決選將進行現地訪查，最後選出「十大觀光亮點獎」等重要獎項，預計於10月揭曉，相關活動資訊與投票方式可上活動官網查詢。