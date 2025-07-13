花蓮FUN暑假開跑！民眾瘋搶「668排隊禮」　水上活動免費體驗

▲花蓮FUN暑假活動開幕晚會，花蓮縣長徐榛蔚偕同立法委員傅崐萁等貴賓共同揭開序幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由花蓮縣政府主辦的「2025花蓮FUN暑假」，活動12日星期六在壽豐鯉魚潭舉辦盛大開幕晚會，由花蓮縣長徐榛蔚偕同立法委員傅崐萁等貴賓共同揭開序幕。開場前發放的「668限量排隊禮」更吸引大批民眾提前到場排隊，場面熱絡、盛況空前。

開幕典禮當天吸引上千名遊客熱情參與，現場安排精彩絕倫的演出，包括Eye Catching創造焦點的幽默互動舞碼、融合創意與技巧的舞鈴劇場，以及壓軸的即將成真火舞團，為花蓮夏夜掀起最高潮。

徐榛蔚表示，今年花蓮FUN暑假自7月12日至8月10日為期一個月，特別將活動主軸延伸到白天，推出五大免費水上活動，成為民眾最愛的清涼選擇。SUP立式划槳、水上腳踏車、可愛碰碰船、獨木舟與水上充氣摩托等體驗，適合各年齡層遊客，自7月12日活動開始當天便湧入大量排隊人潮，讓鯉魚潭遊客人氣爆棚。

本次「2025花蓮FUN暑假」活動所有水上設施皆限定在鯉魚潭上所劃設的安全水域內，分場次進行，每場名額有限、限時10分鐘；體驗後更可前往鯉魚潭水上業者進行自費探索，自在暢遊整個湖面，輕鬆欣賞美麗的湖光山色。此外，每逢週六、日更有豐富活動：水上趣味競賽分別於週六舉辦「SUP-水上迷宮」、週日則有「獨木舟-水上尋寶」，六日各三場次，凡參賽即贈送限定毛巾，每場次前三名可獲得精美大獎。周末下午17:00更有創意表演秀，由Eye Catching創造焦點、迷思魔幻劇團、斑馬人演劇團、禮物盒兒童劇團與築夢者輪番演出；11:00至19:00的胖卡市集則集結多款冰涼消暑冰淇淋與多樣化餐食；下午15:00及16:00也安排現場互動表演。潭邊更有打卡牆、吶喊噴泉及互動鋼琴，帶給遊客從早到晚不間斷的豐富體驗。

觀光處長余明勲表示，今年的活動特別重視體驗感與參與感，從動靜皆宜的活動安排到親切貼心的現場服務，就是要讓每位來花蓮的遊客都玩得開心、玩得安心。余處長補充，無論是想要挑戰趣味競賽、欣賞創意表演，或是在湖畔悠閒漫步，這裡都能滿足不同族群的需求；今年交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處更配合FUN暑假活動舉辦「2025花蓮鯉魚潭仲夏水岸光影節」，讓鯉魚潭沿岸光影從潭北遊客中心一路亮到潭西景觀平台，湖面倒映璀璨燈景，增加夜間賞景好去處，更希望透過多元活動與舒適的旅遊環境，讓花蓮成為每個人心中最值得一來再來的夏日首選。

今年「花蓮FUN暑假」系列活動自7月12日至8月10日，邀請國內外遊客親近花蓮山水，感受大自然療癒力量。更多夏季活動接續登場，包括7月12日至8月24日「知卡宣綠森林親水公園夏季戲水活動」、7月18日至20日「太平洋南島聯合豐年節」、7月23日至28日「花蓮夏戀嘉年華」，以及8月2日在富里農會稻草藝術節後方草坪與8月23日於七星潭賞星廣場海灘舉辦的兩場壓軸「星光音樂會」，結合山海美景、音樂與星空，為暑假旅程留下難忘回憶。

隨著台北–花蓮每日定期航班及每週四班香港直飛航班陸續啟航，花蓮誠摯邀請全台與國際旅客即刻啟程，感受自然、文化與創意交織的永續深度之旅。

更多活動資訊:

花蓮FUN暑假官網： hlfun.hl.gov.tw

花蓮觀光粉絲團：https://www.facebook.com/hltour?locale=zh_TW

鯉魚潭商圈網站：https://reurl.cc/xNVRYE (FB)、 https://liyu.hualien.com.tw/ (網站)

