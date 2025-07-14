陳玉珍狂問普發現金是否違憲？　大法官被提名人陳慈陽認有爭議

▲大法官被提名人陳慈陽。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院全院委員會今（14日）繼續進行大法官被提名人審查案。國民黨立委陳玉珍質詢大法官被提人陳慈陽時問到，認為普發現金有無違反憲法第70條？陳慈陽說明，立法院主張是法律案，行政院認為這是預算案，行政院認為這是法律裡面有涉及實質預算編列，「這就是有爭議」，行政立法間就有爭議，釋字520號有解釋。兩院有爭議，可以循憲法增修條文第3條有關兩院政治爭議解決模式處理。

陳玉珍上午質詢時問陳慈陽，擔任大法官會尊重立法院三讀通過法律案？陳慈陽回應，是，從以前擔任考試委員到學者，認為立法院是最高民意機關，應該予以尊重，但在憲法價值秩序內尊重立法院。

陳玉珍問到，上週剛通過普發現金1萬元，有相關政黨人士說，增加預算有違憲爭議，因為憲法規定，立法院審查預算不得增加支出之提議。行政院當初送出來是4100億，這次多增加1350億，請問您是否認為立委可以提法律案為實質增加預算支出之提議，並不違反憲法第70條規定？因為現在普遍聽到有些府院或學者提到，這次通過普發1萬元違反憲法第70條。

陳慈陽說明，在大法官釋字520號解釋曾有過，立法院認為這是通過法律案，但該釋字是有關核四問題，行政院立法院在重大政策、法律案或預算案有爭執，該釋字就有提供一個解決方法，就是憲法裡面有關行政立法互動政治爭議解決模式，應該在憲法框架內，行政立法可以做框架解決。至於怎麼解決，尊重大院跟行政院立場。

陳玉珍認為，雖然回答很多，但沒有回答到問題，如果政院認為有違反，但立院通過了，你以後要當大法官要解釋憲法，對這有無明確解釋？有沒有違反憲法第70條規定？

陳慈陽說，立法院主張是法律案，行政院認為這是預算案，行政院認為這是法律裡面有涉及實質預算編列。陳玉珍追問，所以你認為這是法律案？請問這是法律案還是預算案？陳慈陽強調，「這就是有爭議」，行政立法間就有爭議，釋字520號有解釋。

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

陳玉珍也問到，國會行使總預算預算權，有沒有積極領導政府作用？陳慈陽回應，有。陳玉珍再問，所以立法院通過預算也有積極導正政府作用？陳慈陽說，剛才是講預算，他才會講到憲法第70條。陳玉珍又問，這是預算還法律也有爭議？陳慈陽指出，兩院有爭議，釋字520號曾解釋，可以循憲法增修條文第3條有關兩院政治爭議解決模式處理。

此外，陳玉珍問，1996年有篇「評析大法官釋字391號解釋文」觀點記得？陳慈陽說，記得，對大法官釋字391號解釋，有些部分有不同意見。陳玉珍也列舉當時內文，第一，「預算額度修正權」僅限於否決及刪減部分，此一見解過於狹隘，且不符合國會在預算議決權的行使上，對行政權有優勢地位之本質。第二，縱使立法院不得在預算案中做成增加預算支出之決議，亦可另提法律案，為實質增加預算支出之提議。你以前當學者說法，縱使不在預算案，也可以另提法律案。因此憲法第70條對立法院審議預算議決權實質規定並未具有重大意義，國會行使預算議決權時有其積極領導政府作用，所以70條可以做適度鬆綁，這都是你擔任學者意見。當學者說法會跟大法官不一樣？

陳慈陽說，這是他當學者的說法，70條他說要修，但修法是大院職權。而國民黨團曾有問卷問，是不是擔任大法官基於獨立超然立場，脫離學者立場捍衛自由民主憲政秩序因此他沒有說他脫離，「我學者想法一致，但我基本上尊重大院決議」。