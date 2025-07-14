趁爸媽在睡覺！5歲童「網購狂刷8萬多元」　爽買7輛玩具車

▲爸媽起床才發現，兒子在亞馬遜上瘋狂血拚，已經花掉3000多美元。（圖／翻攝TikTok）



記者吳美依／綜合報導

美國一名5歲男童趁爸媽熟睡之際，竟然偷偷拿起手機，開始瘋狂網購，短短時間內就在亞馬遜（Amazon）消費超過3000美元（約新台幣8.7萬元），其中包括7輛玩具車，讓父母差點暈倒。

媽媽無奈表示，兒子意外發現他們的一支舊手機後，隨即開始血拚，「我正在電話上跟亞馬遜客服哭訴，我老公則是在跟我們的銀行哭訴。」

影片中，爸爸一臉震驚地質問兒子，「你在亞馬遜買了7輛車，今天花了超過3000美元，你是怎麼做到的？你麻煩大了。」小男孩卻一派輕鬆地坐在沙發上，完全不知道自己闖了多大的禍。

根據他們分享的訂單列表，兒子訂購的玩具高達31件，總價值超過3000美元。他被發現時，才剛剛把另一批700美元的商品放入購物車，準備刷卡結帳。

網友們紛紛留言表示，「我好羨慕你們帳戶裡的錢，足夠購買這些東西。如果是我的信用卡，早就被拒刷了」，也有人調侃道，「我們可以看到開箱影片嗎？」