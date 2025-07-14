美肯塔基州槍擊3死2傷！　兇手朝警開槍遭擊斃

記者張方瑀／綜合報導

美國肯塔基州列星頓（Lexington）13日發生一起槍擊案，一名男子先是在機場附近開槍射傷一名州警，隨後劫車逃離，最終來到當地一間教堂開火，造成2名女性身亡、2名男性受傷。警方追蹤到教堂位置後與嫌犯交火，嫌犯當場遭擊斃，整起事件共釀3人死亡。

▲美肯塔基州槍擊3死2傷。（圖／翻攝自X）



根據《路透社》報導，列星頓警察局局長韋瑟斯（Lawrence Weathers）在記者會上指出，槍擊案發生在里契蒙路浸信會教堂（Richmond Road Baptist Church），兩名死者為女性，另有兩名男性中槍，其中一人情況危急；嫌犯的姓名與年齡尚未公開。

根據警方說法，事件最早發生於當地時間上午11時30分左右，州警在費耶特郡（Fayette County）藍草機場（Blue Grass Airport）附近公路攔查一輛車時，遭嫌犯開槍攻擊。

嫌犯隨後劫持一輛車，從現場逃離約16公里，來到教堂後朝在場人員開槍。警方追蹤到被劫車輛的位置，最終在教堂與嫌犯交火，當場將其擊斃。

韋瑟斯表示，目前沒有發現明確犯案動機，但初步跡象顯示嫌犯可能與教堂內某些人有所認識。警方後續將依內部規定展開調查。

藍草機場在下午1點於社群平台X表示，案發當時有部分機場道路受警方調查影響，目前所有航班與營運皆恢復正常。