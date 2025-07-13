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性虐妻逼幼女看！她8歲慘遭侵犯　變態男老病被拒養獲准

▲桃園市19歲林姓男子去年4月認識未滿16歲少女成為男女朋友，交往期間初嘗禁果後3次無套嘿咻害少女懷孕，事後坦承犯行認錯賠償獲原諒。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲台南女子遭父親性侵、精神虐待，上法院請求免族扶養義務獲准。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名女子小安(化名)從小被要求觀看父親性虐母親的場面，滿足父親變態的需求，8歲時更慘遭父親性侵，直到母親帶她搬離住處並離婚，小安從此與父親斷聯。沒想到小安長大後又接到父親住院的消息，相關單位要求她出面處理，小安憤而上法院請求免除對父親的扶養義務。台南地院審理，法官認為父親並沒扶養過小安，裁定免除小安對父親的扶養義務。

小安表示，她是家中長女，父親作為泥作工人，工作賺得錢都花在酒色娛樂，家計全靠母親、祖母從事清潔工作勉強支撐。父親不但不養家，性慾、性癖還異於常人且需求無度，除了長期對母親性虐待外，經常強行命令她在旁觀看過程，並以此為樂，造成母親身心受創、加倍屈辱，更讓她感到痛苦不已。

小安說，在她念小學3年級、年約8歲時，父親竟將她當成洩慾對象，對她性騷、猥褻，她因畏懼父親不敢聲張，直到國小6年級時，母親終於無法忍受父親不斷加重程度的性虐待，帶著她逃家並通報家暴，她脫離父親掌控後，才敢將遭性侵一事告訴母親，母親也決心帶她回娘家住，從此她和父親分居斷聯，又過了8年，母親才在法扶基金會協助下，和父親裁判離婚。

小安指出，她自幼由母親和母親娘家扶養長大，國中畢業後便開始半工半讀，分擔家計，父親不但從未扶養她，還性侵並對她精神虐待，導致她至今都必須到身心科就診。沒想到今年還會接到父親的消息，有醫院來函表示父親因高血糖因素而住院治療中，另一社福團體也來函要她出面協助父親醫療決策、住出院照顧等事宜，讓她噩夢再現，對這個曾深深傷害自己、罔顧人倫、猶如仇敵的男人，她實在沒辦法負擔扶養義務，請求法官裁定免除。

母親也作證，前夫雖有在賺錢，但都是自己賺自己花，靠她在市場掃地將小孩拉拔長大，從小安11歲開始，夫妻倆就分居，分居期間前夫還會來找她發生性行為，但都沒有支付扶養費，離婚後也沒有。

法官審理，認為父親沒盡扶養義務，有違人父應盡責任，雙方長期感情疏離，如果強令小安負擔對他的扶養義務
，顯失公平，裁定免除小安對父親的扶養義務。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

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