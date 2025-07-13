萬海貨輪爆炸1個月「還在悶燒」　殘骸擬拖到非洲！台船員仍失聯

▲萬海航運新加坡籍貨輪「萬海503旺春輪」在海上起火燃燒。（圖／翻攝自Indian Coast Guard）

記者王佩翊／編譯

萬海航運旗下新加坡籍貨櫃輪「萬海503旺春輪」6月9日航經印度西岸外海時爆炸，該起事故導致4名船員失聯，其中包括2名台灣籍船員。然而事發至今已超過1個月，船上的火勢雖已受控，但貨艙仍持續悶燒，救援行動仍在進行。旺春輪目前位於印度專屬經濟區之外，接下來考慮將船拖往非洲。

根據《海事行政》（The Maritime Executive）報導，旺春輪目前位於印度專屬經濟區邊界，雖火勢受到控制，但仍持續悶燒，貨艙內也不時冒出淡淡煙霧。救援人員正利用紅外線熱像儀監測貨艙溫度，同時以滅火泡沫控制不時冒出來的火勢。

此外，排水作業也同步展開。至於旺春輪未來的拖航計劃，救援團隊最初考慮將旺春輪拖往斯里蘭卡港口，但目前正重新評估是否改往非洲。航運公司赫伯羅德（hapag-lloyd）也於官網證實，旺春輪仍停留於印度專屬經濟區之外，但最終拖航目的地尚未敲定。

根據調查，萬海旺春輪明知裝載危險物質與爆炸品，卻仍以不當方式航行，導致在貝伊波雷（Beypore）外海爆炸引發火災。事故造成油品與多個貨櫃落海，釋放出的有毒氣體與化學物質更危及周邊漁民與海洋生態，海面上也出現漂流與沉沒貨櫃，對漁業作業與航道安全造成嚴重阻礙。

事發時船上共有22名船員，其中18人獲救，4人失聯，而失聯人士中有2人是台灣籍。