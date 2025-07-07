陸女大生登山失蹤第7天找到了！　疑入「七號樹」恐怖禁區墜崖

記者任以芳／綜合報導

尋找第七天，在雲南玉龍雪山「七號樹」一帶，失聯的20歲大陸貴州大三女生程霞已確認身亡，搜救隊初步認出她身上鮮豔登山服，判定是墜崖身亡。

7月1日早上6點30分左右，程霞從麗江玉龍納西族自治縣白沙鎮玉湖村民宿出發，在玉湖村至文海村的徒步路線中失聯。極目新聞記者從雲南麗江玉龍藍豹救援隊獲悉，7月6日下午3時許，救援隊在玉龍雪山未開發開放區發現了高度疑似程霞的遺體，疑似墜崖身亡。

陸媒《極目新聞》報導指出，玉龍藍豹救援隊工作人員稱，昨天7月6日下午3時許，救援隊在海拔3650多米的區域找到了高度疑似程霞遺體，身上衣物和出發時所穿一致，遺體位於懸崖下方，高度懷疑是墜崖身亡。救援隊還在遺體旁發現手機一部。

回顧事件經過，7月1日有大霧天氣，女大生在網上查找攻略後獨自上山，最後身影穿著藍褲子、粉上衣，在雲南麗江白沙鎮玉湖村附近失聯。據悉失蹤女大生有爬山出行經驗，原訂2日返程票準備回貴州貴陽做家教。

女大生姐姐表示，妹妹於本月1日早上從玉湖村的民宿出發徒步，11時許曾說因為行動電源有問題，還說有點爬不上去，準備撤了下山。

麗江藍天救援隊人員猜測，女大生可能往未開放區域「七號樹」方向走，該區域屬於玉龍雪山自然保護區內的未開發地段，根據規定不對外開放。地形險峻、天氣多變，近年來已發生多起人員違規進入被困、受傷等案例，違規進入風險極高。

▲ 女大生失蹤玉龍雪山已尋獲遺體，救援人員移動遺體之前進行禱告行禮 。（圖／翻攝 我們）

雲南的玉龍雪山為麗江著名高山風景區，主峰海拔超過5500公尺，山勢險峻、氣候多變。景區內部分未開放區域，如「牛奶湖」、「七號樹」等，因地形地貌特殊、氣溫起伏劇烈、通訊信號不穩定，過去已發生多起遊客迷路，且被困者多數位於偏僻山谷，救援車輛無法通行，只能靠人力徒步深入救援，過程中傷亡風險極高。

「七號樹」位於玉龍雪山保護區未開發區域，海拔3867米至4210米之間，需從玉湖村（海拔2700米）徒步抵達‌，必經「流沙坡」「螞蝗壩」「箭竹林」三大險境，單程9公里需爬升1700米，最高點達4300米，部分路段可見度僅10米‌。因為屬於玉龍雪山自然保護區核心區，立牌禁止遊客私自進入‌。

由於進入難度高、通訊不穩、地形複雜，「七號樹」一帶長年少有人煙，加上曾多次傳出遊客迷路、失聯甚至遇難的事件，因此在當地流傳出一系列神秘傳聞與靈異故事。當地納西族視其為聖山，相傳山中有守護靈，外人若未經許可進入禁地。