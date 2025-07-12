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高雄男逆駕150m擊落休旅車！輪胎噴飛烏龜翻　丟喪屍煙彈被抓包

記者許宥孺／高雄報導

高雄市前金區今(12)日凌晨發生一起翻車車禍，警方獲報到場處理，發現肇事駕駛朝水溝丟棄不明物，形跡可疑，員警懷疑是喪屍煙彈，要求駕駛配合調查，果不其然當場查扣到煙彈，當場將駕駛逮捕，詢後移送偵辦。

▲▼高雄男逆駕擊落休旅車，偷丟喪屍煙彈被抓包 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄男逆駕150公尺擊落休旅車後翻車，mini cooper輪胎噴飛一顆 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄男逆駕擊落休旅車，偷丟喪屍煙彈被抓包 。（圖／記者許宥孺翻攝）

事發在12日凌晨2點多，警方獲報，前金區中華三路發生車禍，員警到場查看，發現是2部車對撞，肇事的mini cooper當場翻車，輪胎噴掉1顆；遭撞的福特休旅車則是車頭爛毀，所幸事故沒有人員受傷。

警方調查，肇事的29歲蘇姓駕駛當時逆向行駛，撞上對向的休旅車，造成事故發生，經過調閱監視器還原案發過程，發現蘇姓駕駛竟跨越雙黃線，逆向行駛約150公尺，約橫越了2個路口。

▲▼高雄男逆駕擊落休旅車，偷丟喪屍煙彈被抓包 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲肇事的蘇姓駕駛偷丟喪屍煙彈被抓包 。（圖／記者許宥孺翻攝）

員警發現，蘇姓駕駛在場接受調查時，神色可疑略有不安，甚至在路旁打電話時，還朝水溝丟棄了不明物，眼尖的員警懷疑可能是二級毒品依托咪酯煙彈，要求蘇男配合調查。

警方表示，經過檢測，確認蘇男丟棄的物體是喪屍煙彈，查扣該煙彈5.24公克，後續將蘇男依違反毒品危害防制條例逮捕移送地檢署。

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