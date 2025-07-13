共機故意「異常接近」日本偵察機！　陸國防部反控：日機先滋擾

▲防衛省公布共機接近日本偵察機時的畫面。（圖／防衛省）



記者王佩翊／編譯

中共JH7戰鬥轟炸機9日與10日連續2天在東海公海上空「異常接近」日本JH7戰鬥轟炸機，日本當局對此作出嚴正抗議。中國國防部13日終於做出回應，但是卻態度強硬指出，共軍的相關行為「完全正當且合理」，並反控是日方先接近中方偵察干擾，直指日本才是造成中日海空安全風險的根源。

根據《日本電視台》報導，中國軍機異常接近日本自衛隊電子偵察機事件持續發酵，在日本政府作出嚴正關切後。中國國防部發言人蔣斌13日強勢回應並反駁日方指控稱，「日本航空自衛隊偵察機近期多次進入中國東海防空識別區執行接近偵察任務，中國軍機是依據相關法規進行查證識別與跟蹤監視，『處置行動完全正當合理』。」

蔣斌指，日本自衛隊機接近中方飛機，進行偵察與妨礙行為，才是造成兩國海空安全風險的根源。

針對中方的回應，日本政府已在10日的日中外交會談中，由外務大臣岩屋毅向中方表達「嚴重關切」，強烈要求中方避免再次發生類似事件。日方認為，共機的行為已構成危險接近，威脅到飛行安全。

事實上，這並非首次發生類似事件。根據日本《共同社》報導，6月7日和8日，中共殲15戰機從正在太平洋活動的山東艦起飛，連續2天接近執行警戒監視任務的日本海上自衛隊P-3C巡邏機，在沒有高度差的情況下逼近至約45公尺距離，並在前方約900公尺處橫穿飛行路徑。