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桃園消防虔誠參拜火神爺　祈求平安護佑出勤同仁+宣導防災觀念

▲在火德星君誕辰即將到來，桃園市政府消防局第三大隊大隊長吳家豪率領有關單位虔誠參拜。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲火德星君誕辰即將到來，桃園市政府消防局第三大隊大隊長吳家豪率領同仁義消等有關單位虔誠參拜。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

火德星君誕辰即將到來，桃園市政府消防局第三大隊大隊長吳家豪、第三義消大隊大隊長江謝盛和、防宣義消大隊大隊長盧秀麗，以及特搜義消大隊大隊長陳耀東，率領第三大隊、防宣大隊與特搜大隊的消防與義消同仁，前往桃園市大園仁壽宮虔誠參拜火德星君（俗稱火神爺），祈求地方安寧、災禍遠離，並為同仁出勤祈福，盼望執行勤務平安順遂。

▲▼祈求地方安寧、災禍遠離，並為同仁出勤執勤祈福。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼祈求地方安寧、災禍遠離，並為同仁出勤執勤祈福。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼祈求地方安寧、災禍遠離，並為同仁出勤執勤祈福。（圖／記者楊熾興翻攝）

吳家豪表示，火德星君為掌管火焰之神，農曆六月二十三日為其聖誕藉由火神誕辰進行團拜，不僅是傳承信仰文化，更是凝聚團隊士氣、傳達消防信念的重要時刻。希望透過這場活動祈求風調雨順、遠離祝融災害，同時也藉機宣導防火防災的重要觀念，讓民眾提高警覺，共同守護家園，防災從日常做起，人人一念小心，社區便多一分平安。

大園分隊長吳興黌表示，夏季天氣炎熱乾燥，是火災高風險期，雜草、廢棄物起火事件頻傳，消防人員經常需奔波處理大小火警，十分辛勞。他籲民眾切勿隨手丟棄菸蒂，應確實熄滅火源；也勿任意燃燒雜草或廢棄物，以免釀成火災。

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