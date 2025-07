OpenAI搶輸了！Google狠砸700億「反向收購」Windsurf核心團隊

▲Google 支付了 24 億美元的授權費和補償金,獲得 Windsurf 部分技術的非獨家授權。(圖/Google)

記者陳致平/綜合報導

Google在 AI人才戰中再次掀起波瀾,宣布與人工智慧編程新創公司Windsurf 的共同創辦人兼執行長 Varun Mohan 達成協議,將其納入麾下。

根據外媒CNBC報導,作為這項協議的一部分,Google 還將聘請 Windsurf其他資深研發人員。據一位知情人士透露,Google並未投資 Windsurf,但這家搜尋科技巨頭將獲得 Windsurf 部分技術的非獨家授權。Windsurf 仍可自由地將其技術授權給其他公司。該知情人士表示,Google 支付了 24 億美元(約700億台幣)的授權費和補償金。

Google發言人在一封電郵中寫道,「我們很高興能歡迎 Windsurf 團隊中的一些頂尖AI程式設計人才加入 Google DeepMind,以推進我們在代理編程 (agentic coding)方面的工作。我們也期待能繼續將 Gemini 的優勢帶給世界各地的軟體開發人員。」

Google與Windsurf 之間的這項交易,是在這家 AI 新創公司曾與 OpenAI 商談一項30億美元的收購協議之後達成的。這筆交易代表了 AI 生態系統中最新的「反向人才收購 (reverse-acquihire)」,即一家公司聘請新創公司的頂尖人才並授權其技術,但並未直接收購該公司。OpenAI 發言人表示,OpenAI 和 Windsurf 曾進入獨家談判期(排他期)以敲定收購,但該期限已屆滿。

Big welcome to @_mohansolo and others from the Windsurf team joining Deepmind : )