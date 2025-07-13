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OpenAI搶輸了！Google狠砸700億「反向收購」Windsurf核心團隊

▲▼Google Gemini。（圖／Google）

▲Google 支付了 24 億美元的授權費和補償金，獲得 Windsurf 部分技術的非獨家授權。（圖／Google）

記者陳致平／綜合報導

Google在 AI人才戰中再次掀起波瀾，宣布與人工智慧編程新創公司Windsurf 的共同創辦人兼執行長 Varun Mohan 達成協議，將其納入麾下。

根據外媒CNBC報導，作為這項協議的一部分，Google 還將聘請 Windsurf其他資深研發人員。據一位知情人士透露，Google並未投資 Windsurf，但這家搜尋科技巨頭將獲得 Windsurf 部分技術的非獨家授權。Windsurf 仍可自由地將其技術授權給其他公司。該知情人士表示，Google 支付了 24 億美元（約700億台幣）的授權費和補償金。

Google發言人在一封電郵中寫道，「我們很高興能歡迎 Windsurf 團隊中的一些頂尖AI程式設計人才加入 Google DeepMind，以推進我們在代理編程 （agentic coding）方面的工作。我們也期待能繼續將 Gemini 的優勢帶給世界各地的軟體開發人員。」

Google與Windsurf 之間的這項交易，是在這家 AI 新創公司曾與 OpenAI 商談一項30億美元的收購協議之後達成的。這筆交易代表了 AI 生態系統中最新的「反向人才收購 (reverse-acquihire)」，即一家公司聘請新創公司的頂尖人才並授權其技術，但並未直接收購該公司。OpenAI 發言人表示，OpenAI 和 Windsurf 曾進入獨家談判期（排他期）以敲定收購，但該期限已屆滿。

▲▼OpenAI。（圖／路透）

▲OpenAI原本計畫以30億美元收購Windsurf，甚至已經簽署了意向書，沒想到最終交易破局。（圖／路透）

此舉加劇了AI 領域的人才戰，尤其是各大科技巨頭公司之機更是打得火熱。Meta 近幾週向 OpenAI 的幾名員工提供了優渥的職位。最值得注意的是，這家Facebook 的母公司已將 Scale AI 創辦人Alexandr Wang 納入麾下，負責其 AI 策略，作為對其新創公司 143 億美元投資的一部分。

Windsurf 的另一位共同創辦人Douglas Chen 將是此次交易中加入Google 的人員之一，Windsurf新任臨時執行長兼過去兩年業務主管Jeff Wang在X上的一篇貼文中寫下，「Windsurf 絕大多數世界級團隊將繼續打造Windsurf產品，目標是使其在企業中的影響力最大化」。

Windsurf 今年作為所謂的「氛圍編碼」（vibe coding）選項而變得更受歡迎。vibe coding是使用新時代 AI 工具編寫程式碼的過程，這樣的開發過程除了為專業工程是帶來便利性之外，也大幅降低了程式設計的門檻，使非程式設計師（程式小白）也能參與開發，這為 Windsurf 和其競爭對手（如 Cursor，OpenAI 也曾考慮收購）帶來了更多收入。所有這些興趣都導致投資者對這些新創公司給予更高的估值。

這並非 Google 首次從新創公司中招募特定人才。去年夏天，它也對 Character.AI 採取了同樣的做法。Amazon 和 Microsoft 也以這種方式吸收了 AI 人才，分別透過Adept和Inflection 的交易。

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