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準國家誕生！　「新喀里多尼亞」立國後屬於法國

▲▼ 法屬新喀里多尼亞（New Caledonia）位在南太平洋。（圖／達志影像／美聯社）

▲新喀里多尼亞（New Caledonia）位在南太平洋。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

法國12日宣布，與南太平洋海外屬地「新喀里多尼亞」達成突破性協議，該土地將繼續屬於法國，但被賦予「新喀里多尼亞國」（State of New Caledonia）的地位，化解去年造成14死的分離主義暴動危機。

法國總統馬克宏在社群平台X發文表示，歷經2項協議與3次公投，「新喀里多尼亞將與法國開啟和平關係的未來新篇章。共和國內部的新喀里多尼亞國：這是一場對信任的賭注。」他表示，是時候以「尊重、穩定及善意，建構共同未來。」

法國政府與新喀里多尼亞的獨立派及親法派代表，在巴黎展開10天談判後達成成果，提議成立擁有獨立國籍的新喀里多尼亞國，但未滿足原住民卡納克族（Kanaks）的完全獨立訴求。

▲▼ 法國總統馬克宏今年5月出訪新喀里多尼亞（New Caledonia）。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬克宏出訪新喀里多尼亞（New Caledonia）。（資料照／達志影像／美聯社）

根據協議內容，新喀里多尼亞將立即掌控外交政策，並可透過公投決定是否接管國防、貨幣、安全、司法等主權權力，為未來成為聯合國會員國鋪路。

這項協議將於今年第4季提交法國國會表決，通過後預計2026年舉行新喀里多尼亞全民公投。

去年5月，巴黎提議修改選舉法，允許非原住民長期居民參與省級選舉投票，引發占人口40%的卡納克族強烈不滿與後續騷亂。法國海外領地部長瓦爾斯（Manuel Valls）指出，暴動估計造成20億歐元損失，國內生產毛額下滑10%。

 
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