歐洲野火狂燒！法國馬賽機場關閉　居民：簡直世界末日

▲西班牙加泰隆尼亞自治區的城市萊里達（Lleida）附近一場野火冒大量濃煙。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

南歐野火災情持續擴大，西班牙野火失控延燒近3000公頃土地，當局下令超過1.8萬人留在室內，法國野火則是進逼南部港口城市馬賽（Marseille），當地機場關閉，政府要求受災地區居民關上門窗，待在家中避免外出。

路透、法新社報導，西班牙野火自7日凌晨在保爾斯村（Pauls）附近爆發，在時速90公里的風助長下迅速蔓延，延燒面積近3000公頃，超過300名消防員緊急出動，緊急軍事單位也共同協助滅火。

由於野火進逼，附近居民徹夜難眠。76歲民眾韋勒達（Rosa Veleda）指出，火已經燒到家門口，「我們非常害怕……昨夜風把煙和火吹過來，我們根本沒辦法離開房子，太可怕了，這景象從沒見過」。

▲由於野火進逼，附近居民徹夜難眠。（圖／路透）

法國災情同樣嚴峻，萊潘米拉博鎮（Les Pennes-Mirabeau）附近的野火波及超過700公頃土地，進逼法國第二大城馬賽，火勢在時速70公里的大風助長之下蔓延，濃煙瀰漫，馬賽市中心都能聞到氣味。當地居民稱，景象非常驚人，「簡直像是世界末日」。

Large-scale wildfire erupted in Marseille, France ???????? (08.07.2025) pic.twitter.com/18SHWdpSTU — Disaster News (@Top_Disaster) July 8, 2025

馬賽普羅旺斯機場（Marseille Provence airport）8日起全面停航，飛往布魯塞爾、慕尼黑等地的多架航班取消。當地政府敦促災區民眾待在室內，關閉門窗，防止有毒煙霧進入家中。

▼法國爆發野火災情，當局敦促民眾待在室內，關閉門窗。（圖／達志影像／美聯社）