法指控中貶低「陣風」戰機名譽與銷售　陸國防部駁斥：造謠抹黑

▲法國情報網指控中國武官「詆毀」陣風戰機，遭到中國國防部駁斥。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

《美聯社》6日援引法國軍方和情報官員的消息稱，中國利用使館「進行虛假宣傳」，質疑「陣風」戰鬥機的性能，試圖打擊這款法國旗艦戰鬥機的聲譽和銷售。對此，中國國防部在給《美聯社》的回應中表示，有關說法純屬捕風捉影、造謠抹黑。

陸官媒《環球時報》引述《美聯社》報導，一份由法國軍方和情報機構提供的資料聲稱，中國駐外大使館的國防武官近年來試圖破壞法製「陣風」戰機的國際銷售，包括勸說印尼等已簽訂採購合約的國家重新考慮，轉而選購中國自製戰機。報導指出，法方情資認為，這項行動背後意圖是削弱法國軍工產業在國際市場的競爭力。

目前法國已將「陣風」戰機銷售至8個國家，其中印尼訂購數量達42架。法方視「陣風」為國防產業核心產品，並積極推廣至亞太地區作為擴大外交與安全合作的工具。

報導進一步指出，今年5月印巴兩國爆發短暫空中衝突，雙方均出動多型戰機交戰。巴基斯坦軍方宣稱，在此次空戰中動用中國製的殲-10C戰機，擊落了包括3架「陣風」在內的5架印度戰機。印度雖承認損失飛機，但未公開具體型號與數量。這起事件被認為是「陣風」首次在實戰中遭擊落，引發廣泛關注。

▲殲10C戰機。（圖／CFP）

法方聲稱，衝突之後社群媒體上迅速湧現大量針對「陣風」戰機性能的負面內容，包括改造的戰機殘骸圖片、人工智能生成的影片、模擬空戰場景等。此外，有專家指出，自事件發生以來，已有上千個社交平台新帳號同步轉發有關中國軍工優勢的貼文。

雖然法國軍方承認，無法直接證明這些輿論活動與中國政府有關，但情報部門仍表示，已有充分跡象顯示中國駐外武官在與其他防務官員接觸時，曾對「陣風」表達負面評價，並推薦中方製造的戰機作為替代選項。

《環時》報導還稱，對此，中國國防部在給美聯社的回應中表示，有關說法純屬捕風捉影、造謠抹黑。中方在軍品出口方面一直堅持慎重、負責的態度，為地區與世界和平穩定發揮建設性作用。

中國軍事專家張學峰7日接受《環時》採訪時表示，西方某些國家與媒體對中國武器裝備一貫持批評態度，但卻不允許他國對其軍備提出質疑，這種雙重標準反映其心態失衡。他指出，若中方推銷自家裝備，亦屬於正常市場競爭行為，法方應以理性態度面對。

北京外國語大學國際關係學院教授卓華分析認為，此次針對中國外交與軍貿行為的輿論攻勢，是一場有組織的抹黑行動，目的在於干擾中國與歐洲國家的關係。他指出，這些說法忽視中國一貫支持歐洲戰略自主的立場，也無視中國長期以來遵守國際規則、謹慎參與武器出口的事實。

另外，根據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所的分析數據顯示，2019至2023年，法國武器裝備出口總額比上一個5年增長約47%。2022年，法國憑借270億歐元的武器裝備出口總額超過俄羅斯，成為世界第二大武器出口國。2024年，法國武器出口總額仍處於世界前列。

招牌產品持續熱銷。戰鬥機和常規動力潛艇一直是法國出口的熱門裝備。2024年「陣風」戰鬥機和梭魚級潛艇的出口額約100億歐元，佔法國武器裝備出口總額的一半以上。