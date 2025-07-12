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王毅暗諷菲「馬前卒」　中方不承認南海仲裁案：掃進歷史垃圾堆

▲▼ 王毅會晤盧比歐後接受記者訪問 。（圖／翻攝 中國外交部網站）

▲王毅會晤盧比歐後接受記者訪問，談中美關係、南海仲裁案  。（圖／翻攝 中國外交部網站）

記者任以芳／綜合報導

中共中央政治局委員、外交部長王毅在馬來西亞吉隆坡出席東亞合作系列外長會期間，「首次」與美國國務卿盧比歐舉行會晤，會後接受媒體訪問，除了談及中美關係，就「南海行為準則」磋商進展及南海形勢，他再次指出，「事實證明，『仲裁案』是個政治操弄，應該掃進歷史的垃圾堆了。」

王毅昨11日出席馬來西亞吉隆坡出席東亞合作年度系列外長會，今年7月12日也是「南海仲裁案」9周年，他再次重申中方堅定立場指出，一開始是菲律賓單方面提起的「南海仲裁案」，缺乏事前充分協商，違背了仲裁必須建立在當事方同意基礎上的國際法原則，從一開始就不具備啟動仲裁的法律條件，並且痛批，世人皆知「仲裁庭」背後有域外國家的策劃和操弄，「目的就是攪亂南海，從中謀利。」

與盧比歐會晤後，王毅接受記者聯訪，根據中國外交部網站一共釋出五個答記者問，第四個提問關於南海問題。記者問，「中國和東盟國家在『南海行為準則』磋商上有什麼新進展？會上各方圍繞南海形勢都有什麼看法？」

王毅指出，每年東亞外長會都會觸及南海議題，今年也不例外。但他強烈感受到，地區國家與少數域外國家在南海問題上的「溫差」愈加明顯。

王毅表示，在中國—東盟外長會上，各方針對南海問題的討論愈發平和與自信。與其他世界上其他海域相比，南海整體明顯穩定，航行與飛越自由更不存在問題。相反，一些域外國家卻仍然習慣對南海說三道四，儘管調門明顯降低，但操弄之意未止。「這些『老戲碼』早已被地區各國看透。」

「會上我提出南海應該構建起新敘事，也就是說，不要一提到南海就想到摩擦、衝突甚至對抗，而是應想到和平、穩定與合作，這應成為今後南海敘事的主流。」王毅進一步說，目前，中國和東盟各國正在朝這個方向在努力，「當然還有那麼一個國家同大家有點格格不入，但相信它總會想明白的。當別人的馬前卒，最後就會成為犧牲品。」

關於「南海行為準則」，王毅表示，中國和東盟各國都同意要打造成《南海各方行為宣言》的升級版，確保「准則」有效、富有實質內容也符合國際法。大家也都同意要力爭在明年如期達成「准則」。

王毅透露，「下一步，磋商密度會更高，進程也將加快。我們完全有信心、有能力、有智慧維護好南海的穩定，排除外部干擾，共同將南海打造成為和平、友誼、合作之海。」

王毅還說，會議期間針對「南海仲裁案」闡明中方的立場。這起「仲裁案」在事實認定和法律適用等方面都存在嚴重缺陷，是打著《聯合國海洋法公約》旗號做違反《公約》的事情，對地區和平穩定和國家海洋秩序帶來的破壞越來越明顯。

他也反問，「如果允許濫用強制仲裁，那麼外交努力還有沒有意義？雙邊磋商是否要放棄？各方在《南海各方行為宣言》的承諾還有沒有效力？將領土主權和海洋劃界問題通過包裝提交仲裁，各方根據《公約》作出的排除性聲明還要不要尊重？菲律賓同中方達成的對話解決問題協議還算不算數？如果南海所有島礁都無權主張海洋權益，世界海洋版圖是不是要重畫？」

最後，王毅說，「事實證明，『仲裁案』是個政治操弄，應該掃進歷史的垃圾堆了。」

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