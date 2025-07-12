南部風災嚴重、大停電元凶找到了！柯建銘助理周軒：國民黨害的

▲助理周軒、立院民進黨團總召柯建銘。（圖／翻攝柯建銘臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

中度颱風「丹娜絲」近日侵襲台灣，造成中南部地區災情嚴重，特別是雲嘉南地區，許多家庭因停水停電面臨生活困境。對此，立院民進黨團總召柯建銘助理周軒表示，南部會停電很久、風災嚴重，都是「國民黨害台電不能改善南部電網」。

周軒轉發報導，台電向中央社表示，近年俄烏戰爭導致燃料成本飆升，台電因此虧損，而政府2024年、2025年編列的補貼案未被立法院同意，因此將優先辦理民眾申請新增設用電、臨時用電等計畫，將台中至屏東電纜地下化的工程列為非優先計畫。

周軒截圖報導後發文表示，「南部地區這次停電那麼久，風災那麼嚴重，元兇找到了。國民黨害台電不能改善南部電網」。

周軒的粉絲看完紛紛留言，「印象中國民黨執政縣市也不願意更新電網，就是要跳電、把民怨怪到中央政府」、「為什麼台灣的政治局勢會走到了這如此？台灣總有一些永不清醒的百姓！支持大罷免大成功」、「補助台電1000億，改善南部電網很重要，但是從國庫挖2300億買票反罷免更重要」。

也有人說，「台南20幾年執政的是誰」、「笑死，執政都九年了，地方執政也幾十年了，這也能怪到國民黨，乾脆說颱風是國民黨招來的算了」、「語畢，哄堂大笑」、「2021年就撥了5000多億在弄韌性電網了，你這笨鳥還在這邊造謠」、「我就知道又是KMT害的，黨怎麼可能有錯」、「把支持者當智障耍耶」。