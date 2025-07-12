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輕颱百合最快今晚生成　下周「新颱2路徑」：可能北轉近台

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲下周一、二水氣增多，後半周還有新颱風發展。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(13日)太平洋高壓增強，降雨區變小，局部高溫上看36度，下周一水氣增多，西半部有雨，各地午後有雷陣雨。位於日本南方海面的熱帶性低氣壓最快今晚增強為今年第5號颱風「百合」，不排除登陸日本；另外，菲律賓東方海面下周也有颱風，估下周五抵達呂宋島東方海面，後續朝南海或北轉、北轉時間點是否靠近台灣，仍待觀察。

▲▼熱帶低壓可能增強為「百合」颱風。（圖／氣象署提供）

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▲日本南方海面的熱帶低壓將增強為百合颱風。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員張承傳表示，明天太平洋高壓勢力將比今天更強，台灣各地以多雲到晴為主，午後雷陣雨範圍進一步縮小，僅大台北、東北部及其他山區仍有局部短暫雷陣雨。此外，受西南風影響，清晨至上午南部地區也可能出現局部短暫陣雨。

下周一、下周二水氣將增多，張承傳說明，因風向轉為西南風，西半部地區有局部短暫陣雨，午後仍有雷陣雨發展的機會；東半部則為多雲到晴，午後也會出現局部雷陣雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周三、下周四，水氣再度減少，各地回到多雲到晴的天氣型態，但午後仍有局部雷陣雨，中南部地區清晨至上午也有機會出現局部短暫陣雨。

張承傳指出，下周五環境風場轉為偏東風，迎風面的東部、東南部與恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區以多雲到晴為主，午後仍有局部雷陣雨。

在氣溫方面，張承傳表示，明天高溫會更高，各地普遍落在32至35度之間，其中大台北、南部及東南部地區高溫上看36度，東南部甚至有焚風發生的機率。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

針對颱風發展，張承傳分析，下周菲律賓東方海面將有熱帶擾動發展，預估下周三或下周四可能生成熱帶性低氣壓，後續不排除增強為颱風，並於下周五或下周六抵達呂宋島東方海面，屆時其強度預計已達颱風等級，但後續路徑仍有變數，須觀察是否進入南海或北轉，以及北轉的時間點是否會靠近台灣。

此外，日本南方海面的熱帶性低氣壓TD07也有機會於今晚或明天清晨增強為今年第5號颱風「百合」，張承傳說明，目前預估路徑將朝日本東方海面前進，也不排除登陸日本，下周一至下周二間可能影響關東與北海道地區。

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