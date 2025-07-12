葉元之自詡「問政優等生」　她酸：自認沒看法案就投票的人好意思？

▲國民黨立委葉元之。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免倒數階段，綠委蘇巧慧今（12日）率新北黨公職到板橋掃街、號召罷免藍委葉元之，而藍委葉元之自詡「問政優等生」，並列出質詢次數，反批蘇巧慧才該被罷免。對此，議員張維倩表示，笑破大家的眼鏡，從委員會出席率、質詢率到法案及預算審查，蘇巧慧每項都達百分百，葉元之不只當眾承認自己沒看法案就投票，還為了偷提案次數，把一個法律案拆成四個，還敢嗆人，是梁靜茹給的勇氣嗎？

葉元之批評，蘇巧慧不務正業，每天搞罷免，還跑到板橋來侵門踏戶、劣幣驅逐良幣。前一陣子蘇巧慧還翹班到國外宣傳罷免，不來立法院開會她才是應該要被罷免。

對此，張維倩表示，剛才聽到葉元之在吹噓自己質詢次數比蘇巧慧多，自詡是「立院的優等生」，真是笑破大家的眼鏡。質詢不是次數多就有品質好嗎？公督盟的評鑒是質量並重，從委員會出席率、質詢率到法案及預算審查，蘇巧慧每項都達百分百，所提法案也多項拿到陽光法案與公益法案認可。而蘇巧慧擔任立委以來，已經十四度榮獲最優秀立委以及公民評鑒最佳立委 。

張維倩指出，反觀葉元之 ，擔任立委的兩個會期都沒有獲得優秀的評鑑結果 。這樣還敢去嗆最優秀立委，是梁靜茹給你的勇氣嗎？且葉元之不但配合國民黨盲目支持違憲國會擴權法案、在審查機密預算時開直播，還在政論節目中當眾承認自己沒看法案就投票，難怪被當作罷免的頭號對象。

張維倩也踢爆，更離譜的是，葉元之為了偷提案次數，一個法律案竟然可以拆成四個案來提：1140110動物保護法第十條條文修正草案 葉元之提案1140430 委員會審議中；1140110 動物保護法增訂第十四條之三條文草案 葉元之提案 1140430 委員會審議中；1140110 動物保護法第二十五條條文修正草案 葉元之提案1140430 委員會審議中；1140110 動物保護法第二十五條之二條文修正草案 葉元之提案。

張維倩表示，這麼荒唐的立委，難怪公民團體要罷免他。如果選民有興趣，可以去立法院網站上看看葉元之一百多次的質詢內容，比他在政論節目中表現還差。