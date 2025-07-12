北市颱風災前整備經費不足？　民政局：災準金因應

▲丹娜絲颱風在全台灣都帶來風雨。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

丹娜絲颱風重創中南部，但台北市也有零星災情傳出。議員陳炳甫指出，接獲不少陳情指北市多處公園有老樹中空、樹葉茂盛未剪、落葉阻塞水溝等情況，環境狀況，稍有風雨即可能釀成倒樹與積水；但經他了解，卻發現市府災前整備經費疑不足且用盡。民政局今天表示，各區公所已編列災害準備金因應。

陳炳甫表示，他主動向區公所與民政局提醒災前整備工作，卻遭回應「經費已用罄、暫無法處理」。不但令人震驚不解，更讓陳炳甫擔憂，汛期還沒過半，颱風季節也即將來臨，未來如果真有風災，恐怕造成更多生命財產損失。

陳炳甫指出，今年起台北市將鄰里公園管理權責自公園處移回區公所，原意在提升在地治理效率。沒想到制度上路才半年，鄰里公園的維護經費就告罄，顯示市府在職責與資源交接上準備不足，導致第一線整備作業陷入停擺。

陳炳甫擔憂，極端氣候下，台灣每年汛期自5月持續至11月，長達7個月，目前時間還沒過半，未來數月更是颱風與豪雨高風險期，若市府此時便已「無錢可用」，一旦發生災情，區公所恐怕無力因應。

陳炳甫呼籲，市府應立即啟動第二預備金，補足區公所災前作業所需，儘速完成樹木修剪、水溝清疏與高風險場域檢修，確保市民安全。制度調整就是為了把事情做到更好，不應該反而變成市府各單位推卸責任的藉口，別讓鄰里公園變成防颱準備的三不管地帶，才能真的達到蔣萬安市長所說的「包容、安全、調適、耐災」的韌性城市目標。

對此，民政局回覆，各區公所鄰里公園維護經費目前依需求正常執行中，目前尚控有經費保持下半年公園維護業務。如遇颱風等天然災害需立即搶修之情況，各區公所亦編有災害準備金可因應。