華府知名律所遭駭！　中國駭客鎖定台灣、貿易機密情報

▲ 美國華府一間律師事務所遭駭客攻擊。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國華府頂尖律師事務所威利賴恩（Wiley Rein）遭疑似中國駭客組織入侵，竊取涉及台灣、貿易及美國政府機密資訊。該律所本周向客戶發出內部備忘錄，證實駭客已訪問多名員工的Microsoft 365帳號。

根據CNN，威利賴恩在備忘錄中表示，「根據目前掌握的證據，我們相信有疑似與中國政府有關的組織，為蒐集情報入侵特定員工的Microsoft 365帳號。」駭客鎖定的資訊包括貿易、台灣相關情報，以及負責制定關稅及審查外國投資的美國政府機構資料。

這起駭客攻擊發生於川普政府今春對中國出口商品課徵高關稅、升級貿易戰過後，而威利賴恩客戶不乏《財星》評選的500強企業，擁有頂尖貿易律師團隊，自詡為「與華府深度連結」，對政府機構、監管單位與立法者優先事項具備無與倫比的洞察能力。

威利賴恩向客戶表示，目前仍在調查駭客竊取的具體資料內容，已通報執法部門並展開合作，Google旗下資安公司Mandiant也正協助修復這起駭客攻擊漏洞。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇對此回應CNN，「中方堅決反對並打擊一切形式的網路攻擊、網路犯罪，這是中國一貫且明確的立場。同時，我們也堅決反對在沒有確切證據下汙衊他人。」