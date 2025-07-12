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對巴西重課50％關稅　川普鬆口稱「未來某個時候」願談判

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普再度稱讚波索納洛是個「誠實的好人」。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）11日表示，未來可能與巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）討論50%關稅問題，但強調「不是現在」，這項對話將在未來某個時間進行。

根據《BBC巴西》報導，川普11日受訪時表示，未來「某個時間點」願意與魯拉針對關稅問題展開談判，但強調「不是現在」。他更在發言中再度稱讚前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）是個「誠實的好人」，並批評巴西聯邦法院的起訴行動。

波索納洛與川普關係良好，2022年總統大選敗給魯拉後，巴西當局指控他試圖推翻選舉結果。川普則形容波索納洛是「政治獵巫」行動的受害者，並在9日親自致函魯拉宣布課稅，還警告若巴西報復，美國將「加倍奉還」。

▲▼巴西總統波索納洛與美國總統川普握手。（圖／路透）

▲巴西前總統波索納洛與川普交情相當好。（圖／路透）

對於川普的言論，魯拉嚴正表示這是對巴西司法體系的嚴重干涉。他也指責波索納洛與其子愛德華多（Eduardo Bolsonaro）應為目前的貿易危機負責，強調會冷靜應對，但不排除啟動《經濟互惠法》，包括對美商品加稅、暫停部分貿易協定，或限制專利與授權費等。

巴西外交部更表示，川普的信件具侮辱性，內容錯誤，將視為外交挑釁。巴方也正考慮向世界貿易組織（WTO）尋求協助。

美國目前是巴西第二大出口市場，僅次於中國。若新一輪關稅上路，勢必衝擊鋼鐵、石油、肉類、咖啡與橙汁等產業，其中橙汁近一半出口至美國，產業界坦言「難以為繼」。

儘管川普宣稱美國與巴西間存在貿易逆差，但根據巴西官方統計，美國實際上從雙邊貿易中享有順差。對此，巴方認為課稅理由根本站不住腳。

另有分析指出，中國雖釋出訊號，表示願意提供支援，但中國對巴西的需求與美國不同，美方多購買製成品，中方則偏好原物料如大豆、石油和鐵礦。即便部分出口項目能轉向中國市場，仍難避免價格受到壓力。

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