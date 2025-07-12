羅智強「手指愛心」向馬英九祝壽　自爆：懷念馬時代的穩定與清明

▲國民黨立委羅智強向前總統馬英九祝壽。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委羅智強今（12日）在社群平台曬出一張與前總統馬英九的合照。羅智強在照片中一手捧著蛋糕，另一手則比著「手指愛心」，他透露，明天是馬英九的生日，所以來向馬英九祝壽，並接著表示，看著今天的台灣，讓他更加懷念馬英九時代的穩定與清明。

羅智強表示，明天是馬英九總統的生日，他特別準備了一個生日蛋糕，獻上最誠摯的祝福，見到馬總統，氣色看起來很好，彼此也閒話家常，氣氛溫馨而親切，「真正的中華民國總統馬英九，生日快樂」。

羅智強指出，走上從政之路，馬英九對他的提攜與栽培，他一直銘記在心，當年在總統府任職，是他一生中最重要的一段歷練，也為日後的政治生涯，打下了深厚的基礎，真正理解「為國家服務」的意義。

然而羅智強透露，自己多年以前曾說過，「還馬英九公道者，必蔡英文」，如今回想起來，他認為，這句話現在或許該修正為，「還馬英九公道者，竟是民進黨！」。

羅智強說，民進黨執政時代，將「護國神山」台積電雙手奉送美國，讓台灣失去關鍵籌碼，接著川普政府祭出關稅大刀，民進黨政府無計可施，坐視台灣利益受損。

「反觀馬總統執政八年，對外堅持原則、挺直腰桿，從未卑躬屈膝；對內追求和平發展，兩岸關係穩定繁榮，沒有軍機繞台的威脅，只有簽署了23項合作協議的務實交流。」

羅智強強調，在馬英九的時代，人民不用擔心戰爭，不用擔心被徵召上戰場，也不用擔心三天兩頭停電、電價節節上漲，今天的台灣，反而讓人更加懷念馬英九時代的穩定與清明。

最後，羅智強重申，「還馬英九公道者，必民進黨」，他要祝馬英九，永遠的中華民國總統，祝您生日快樂，也祝您平安健康，繼續用智慧與氣度，為台灣社會指引方向。