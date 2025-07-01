防暗殺條款如何與蕭美琴案有關？　呂秀蓮諷綠：竹篙叨菜刀

▲前副總統呂秀蓮質疑，羅智強「去年」提案，如何與近日才曝光的蕭案有關？（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

副總統蕭美琴訪捷克行程遭中國監視，甚至險遭中國車輛衝撞。但綠營卻指，藍委羅智強去年4月提案修改《總統副總統選罷法》，若總統、副總統在就職前身亡，必須重新選舉投票，質疑和中國「裡應外合」。羅解釋，是前副總統呂秀蓮去年懇切盼能推動修法，沒想到卻被抹紅。對此，呂秀蓮今（1日）表示，羅智強「去年」提案，如何與近日才曝光的蕭案有關？質疑者欠缺事證與邏輯，謹憑執政黨意識，此非應具民主法治素養的綠委所當為。她也呼籲總統賴清德，在「國家團結月」將319專案相關資料公開解密。

針對賴清德「國家團結十講」中，「國家認同」及「民主憲政」引發朝野唇槍舌戰，呂秀蓮今透過新聞稿表示，過去糾葛扭曲的台灣歷史因各黨「各取所需」，真相遭片面解說以致各說各話，藉此機會使真理愈辯愈明，並非壞事。

呂秀蓮也仔細對比賴清德第二講，在「打鐵、鑄劍般千錘百鍊」後脫口說出「打掉雜質」，引起藍營渲染攻伐，她認為，這是政治鬥爭的話術，台灣民主憲政確實有許多「雜質」需要淬鍊之處，今後她願與大家共同檢討。

而有關捷克情報局日前證實，副總統蕭美琴去年3月以副總統當選人身分出訪捷克，在過程中被中國駐布拉格大使館官員開車追尾，險釀車禍，綠營指出，國民黨立委羅智強等人去年4月提案修改《總統副總統選罷法》，若總統、副總統在就職前身亡，必須重新選舉投票，質疑是在和中國「裡應外合」。羅智強上月29日解釋，是呂秀蓮在去年懇切盼能推動修法，沒想到卻被民進黨立委黃捷抹紅。

呂秀蓮表示，319槍擊案迄今未破案是台灣民主的血腥汙點，她身為被害人，曾於去年319案發20年時，親赴立法院向人權法治委員會朝野二位召集人鍾佳濱、吳宗憲陳情並要求立院重啟調查，獲允承辦，在場有羅智強等委員。

會談中，呂秀蓮特別針對「總統副總統選罷法」第29條，「總統候選人在投票日前死亡，應停止選舉，並定期重新選舉。」但第59條提到，「同一組副總統候選人死亡，該組總統候選人仍當選總統時，其副總統視同缺位。」第64條又提到，「總統、副總統當選人在就職前死亡或就職前經判決當選無效確定，致同時視同缺位時，應自死亡之日或中央選舉委員會收到法院判決書之日起三個月內，完成重行選舉投票。」

呂秀蓮說，轉眼一年多來，「我並未聽聞立院對319有任何動作，也不知有立委提案修改上引『副總統暗殺條款』。」而昨晚驚悉副總統蕭美琴去年4月當選後、就職前在捷克險遇車禍，至表關切，並納悶此事為何於事發年餘才曝光？

呂秀蓮提到，隨後竟聞綠委及側翼網軍發文斥責羅智強提案是與「中共裡應外合」，甚至指控「要為刺殺副總統創造機會」，至覺離譜。她尊重言論自由，但要針對羅智強提出的「副總統暗殺條款」提出說明。

首先，319槍擊案發生在投票前，涉及的是「總統副總統選罷法」相關規定，蕭美琴於當選後如發生事故，與該法無關。其次，她確實在319案20週年當天親往立法院陳情，羅智強或其他立委如何行使職權，「本人並無所知」。

呂秀蓮質疑，但蕭美琴險遇車禍一事，事隔年餘才曝光，羅智強「去年」提案，如何與近日才曝光的蕭案有關？如何牽扯出中共裡應外合？質疑者欠缺事證與邏輯，謹憑執政黨意識，及伶牙俐嘴，將「竹篙叨菜刀」，此非應具民主法治素養的民進黨國會議員所當為。

呂秀蓮強調，大罷免波濤洶湧中，台灣需要更多理性、說良心話，作良心事的人挺身而出共度7月難關，對於賴總統「團結十講」，朝野何訪在「聽其言，觀其行」同時，針對長年來統獨爭論所隱藏或曲扭的歷史真相，以「打開天窗說亮話」的心情，大家暢所欲言，使真理愈辯愈明，歷史真相重見天日。

最後，呂秀蓮也呼籲，美國總統川普就任後，立即下令聯邦政府應將重大政治事件，包括甘迺迪總統遇刺案相關資料全面解密。特此呼籲賴清德在「國家團結月」宣布，政府相關單位將319專案相關資料公開解密，以祛除當前台灣諜影幢幢的政治陰霾。