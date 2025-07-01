　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

防暗殺條款如何與蕭美琴案有關？　呂秀蓮諷綠：竹篙叨菜刀

▲▼前副總統呂秀蓮今天親自到立法院拜訪司法及法制委員會輪值召委吳宗憲、召委鍾佳濱、羅智強委員及張啟楷委員，呼籲重啟319槍擊案調查工作。（圖／記者湯興漢攝）

▲前副總統呂秀蓮質疑，羅智強「去年」提案，如何與近日才曝光的蕭案有關？（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

副總統蕭美琴訪捷克行程遭中國監視，甚至險遭中國車輛衝撞。但綠營卻指，藍委羅智強去年4月提案修改《總統副總統選罷法》，若總統、副總統在就職前身亡，必須重新選舉投票，質疑和中國「裡應外合」。羅解釋，是前副總統呂秀蓮去年懇切盼能推動修法，沒想到卻被抹紅。對此，呂秀蓮今（1日）表示，羅智強「去年」提案，如何與近日才曝光的蕭案有關？質疑者欠缺事證與邏輯，謹憑執政黨意識，此非應具民主法治素養的綠委所當為。她也呼籲總統賴清德，在「國家團結月」將319專案相關資料公開解密。

針對賴清德「國家團結十講」中，「國家認同」及「民主憲政」引發朝野唇槍舌戰，呂秀蓮今透過新聞稿表示，過去糾葛扭曲的台灣歷史因各黨「各取所需」，真相遭片面解說以致各說各話，藉此機會使真理愈辯愈明，並非壞事。

呂秀蓮也仔細對比賴清德第二講，在「打鐵、鑄劍般千錘百鍊」後脫口說出「打掉雜質」，引起藍營渲染攻伐，她認為，這是政治鬥爭的話術，台灣民主憲政確實有許多「雜質」需要淬鍊之處，今後她願與大家共同檢討。

而有關捷克情報局日前證實，副總統蕭美琴去年3月以副總統當選人身分出訪捷克，在過程中被中國駐布拉格大使館官員開車追尾，險釀車禍，綠營指出，國民黨立委羅智強等人去年4月提案修改《總統副總統選罷法》，若總統、副總統在就職前身亡，必須重新選舉投票，質疑是在和中國「裡應外合」。羅智強上月29日解釋，是呂秀蓮在去年懇切盼能推動修法，沒想到卻被民進黨立委黃捷抹紅。

呂秀蓮表示，319槍擊案迄今未破案是台灣民主的血腥汙點，她身為被害人，曾於去年319案發20年時，親赴立法院向人權法治委員會朝野二位召集人鍾佳濱、吳宗憲陳情並要求立院重啟調查，獲允承辦，在場有羅智強等委員。

會談中，呂秀蓮特別針對「總統副總統選罷法」第29條，「總統候選人在投票日前死亡，應停止選舉，並定期重新選舉。」但第59條提到，「同一組副總統候選人死亡，該組總統候選人仍當選總統時，其副總統視同缺位。」第64條又提到，「總統、副總統當選人在就職前死亡或就職前經判決當選無效確定，致同時視同缺位時，應自死亡之日或中央選舉委員會收到法院判決書之日起三個月內，完成重行選舉投票。」

呂秀蓮說，轉眼一年多來，「我並未聽聞立院對319有任何動作，也不知有立委提案修改上引『副總統暗殺條款』。」而昨晚驚悉副總統蕭美琴去年4月當選後、就職前在捷克險遇車禍，至表關切，並納悶此事為何於事發年餘才曝光？

呂秀蓮提到，隨後竟聞綠委及側翼網軍發文斥責羅智強提案是與「中共裡應外合」，甚至指控「要為刺殺副總統創造機會」，至覺離譜。她尊重言論自由，但要針對羅智強提出的「副總統暗殺條款」提出說明。

首先，319槍擊案發生在投票前，涉及的是「總統副總統選罷法」相關規定，蕭美琴於當選後如發生事故，與該法無關。其次，她確實在319案20週年當天親往立法院陳情，羅智強或其他立委如何行使職權，「本人並無所知」。

呂秀蓮質疑，但蕭美琴險遇車禍一事，事隔年餘才曝光，羅智強「去年」提案，如何與近日才曝光的蕭案有關？如何牽扯出中共裡應外合？質疑者欠缺事證與邏輯，謹憑執政黨意識，及伶牙俐嘴，將「竹篙叨菜刀」，此非應具民主法治素養的民進黨國會議員所當為。

呂秀蓮強調，大罷免波濤洶湧中，台灣需要更多理性、說良心話，作良心事的人挺身而出共度7月難關，對於賴總統「團結十講」，朝野何訪在「聽其言，觀其行」同時，針對長年來統獨爭論所隱藏或曲扭的歷史真相，以「打開天窗說亮話」的心情，大家暢所欲言，使真理愈辯愈明，歷史真相重見天日。

最後，呂秀蓮也呼籲，美國總統川普就任後，立即下令聯邦政府應將重大政治事件，包括甘迺迪總統遇刺案相關資料全面解密。特此呼籲賴清德在「國家團結月」宣布，政府相關單位將319專案相關資料公開解密，以祛除當前台灣諜影幢幢的政治陰霾。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
562 3 1620 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／泰國總理貝東塔「即日起停職」
快訊／彭振聲妻輕生亡！　檢方「勘驗現場結束」轉往殯儀館
上海飛日本客機萬米高空急墜10分鐘　氧氣罩全落下...乘客嚇
北檢檢察官遭爆C＆B約砲　「等下跟我去開房間」
快訊／劉雨柔結婚！　挺8月孕肚點頭嫁男友
樂天Dora消失1月　119字發聲了
快訊／金錢豹酒店女撞死人　假釋出獄了
快訊／新生兒腸病毒爆第5死！出生6天亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

見罷免理由傅崐萁「無語問蒼天」　喊：請給我多點時間為花蓮做事

「投資人保護法」國會三讀　董監事涉不法行為可跨公司解任

發揮母雞帶小雞效應！　林俊憲組名人團：民進黨應全力協助大罷免

彭振聲太太輕生亡　羅智強嘆：司法何時墮落成執政者的血滴子

陳其邁當邱議瑩面喊「恨不得交棒」　高雄市政府說話了

彭振聲妻輕生　趙少康嘆柯文哲案進度慢：不要把人都拖死了！

今起實施！　外交部：符合「3條件」可在家申換護照

藍營酸「蕭美琴出訪遇襲」是配合大罷免　綠：喪失國會議員應有底線

獲陳其邁表態交棒？　邱議瑩：盡全力爭取市民支持

中國人決定台人性命？　館長轟「民進黨只想打仗」：讓台灣變烏克蘭

【恐怖烈焰照夜空】北投驚傳旅館大火狂燒！

【同歸魚盡QQ】搶釣位吵到跳腳！ 17歲狂人一腳把阿伯踹下河

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【雙雙不治】17歲高中生載友自撞電桿！　酒駕+無照釀悲劇

周杰倫睽違18年合體郭富城　嗨跳〈對你愛不完〉

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【誰才是工具人】家寧怒反擊「我商案接140個」Andy僅接個位數　

見罷免理由傅崐萁「無語問蒼天」　喊：請給我多點時間為花蓮做事

「投資人保護法」國會三讀　董監事涉不法行為可跨公司解任

發揮母雞帶小雞效應！　林俊憲組名人團：民進黨應全力協助大罷免

彭振聲太太輕生亡　羅智強嘆：司法何時墮落成執政者的血滴子

陳其邁當邱議瑩面喊「恨不得交棒」　高雄市政府說話了

彭振聲妻輕生　趙少康嘆柯文哲案進度慢：不要把人都拖死了！

今起實施！　外交部：符合「3條件」可在家申換護照

藍營酸「蕭美琴出訪遇襲」是配合大罷免　綠：喪失國會議員應有底線

獲陳其邁表態交棒？　邱議瑩：盡全力爭取市民支持

中國人決定台人性命？　館長轟「民進黨只想打仗」：讓台灣變烏克蘭

習慣只要4天就能養成？日本最新報導揭露「超短期計畫」不用靠意志力苦撐

見罷免理由傅崐萁「無語問蒼天」　喊：請給我多點時間為花蓮做事

「投資人保護法」國會三讀　董監事涉不法行為可跨公司解任

快訊／泰國憲法法庭下令：「總理貝東塔」即日起停職

屏警「青春專案」啟動　動員96人查獲4通緝犯

早上不餓可以不吃嗎？營養師：注意代謝變慢、脂肪囤積

4無頭屍懸吊示眾！墨西哥販毒集團鬥爭20死　多人有槍傷

高雄社宅出租！3房2廳2衛「每月8600」一卡皮箱入住　申請資格曝

陳子玄「受損及胸長髮全剪了」！變耳下3cm被拍 網讚爆：超像高中生

湖人出局？「控球之神」保羅落腳處「快艇或太陽」2選1

【誰才是工具人】家寧怒反擊「我商案接140個」Andy僅接個位數　

政治熱門新聞

小心走在路上就被罰15萬！7月演習時間看這裡

彭振聲妻輕生亡　綠黨團盼節哀保重

快訊／賴清德就任總統後首次財產申報　存款1125萬、仍揹1246萬房貸

館長自強隧道拍大展鴻圖　31秒片酸爆

彭振聲妻墜樓亡　黃國昌怒嗆檢方：逼死一條人命心裡沒感覺嗎？

彭振聲妻子身亡　凌濤：賴清德還要逼死多少人？

馬英九自稱區長？　他挖出當年影片「司儀喊總統蒞臨」

彭振聲妻身亡　徐巧芯嘆「我們的國家，什麼時候變成這樣？」

LIVE／不能再沉默！彭振聲太太輕生亡　民眾黨號召支持者集結北院

她曝彭振聲悲痛對話　「我沒有收廠商紅包、我犯了什麼罪？」

「妻子輕生」彭振聲崩潰　民眾黨：全力協助後續事宜、支持捍衛清白

林佳龍夫婦身家近4億！最新財產申報曝光　多數登記老婆名下　

「中華民國憲法制定台灣沒參加」　連勝文打臉賴清德

彭振聲妻輕生離世　傅崐萁痛批賴清德：又讓一個家庭破碎

更多熱門

相關新聞

羅智強都不開會？　藍營青年引公督盟統計打臉：出席率百分百

羅智強都不開會？　藍營青年引公督盟統計打臉：出席率百分百

大罷免進入第三階段，將在7月26日進行投票。近來各種輿論攻擊紛紛出籠，國民黨青年團前副團長何元楷指出，綠營近日抹黑立法院國民黨團首席副書記長羅智強不去開會，他引述公督盟統計打臉，背書羅智強立法院會議出席率百分百，「綠營為罷免不擇手段，公督盟證明側翼的壞！」

陸外交部：台灣沒有什麼副總統

陸外交部：台灣沒有什麼副總統

苗博雅預估至少2、3席藍委被罷　被問是否投入補選「拋2點回應」

苗博雅預估至少2、3席藍委被罷　被問是否投入補選「拋2點回應」

蕭美琴險遭撞黃國昌喊「向捷克交涉」　綠委傻眼

蕭美琴險遭撞黃國昌喊「向捷克交涉」　綠委傻眼

藍委揶揄蕭美琴險遭撞　綠委：台灣的悲哀

藍委揶揄蕭美琴險遭撞　綠委：台灣的悲哀

關鍵字：

呂秀蓮蕭美琴羅智強黃捷

讀者迴響

熱門新聞

即／警方證實！彭振聲妻子輕生亡

淫魔郵差偷拍70女私密片！　竟還逼人當性奴

仙塔律師24歲考上律師　1年業務量驚人

快訊／彭振聲情緒崩潰　北院派救護人員待命

仙塔被逮　李怡貞：最近太多年輕律師被詐團吸收

即／「仙塔律師」遭逮！涉幫詐團洩密洗錢　

即／新台幣剛防守　美元指數「深夜跳水破底」

泰國二王子「奪儲失敗」遭驅逐出境！

疲老闆「妻偷吃3男下跪認錯」！為愛結紮卻被綠

即／北投旅館傳出火警！

快訊／開庭前接至親噩耗！彭振聲情緒崩潰

駭入消防系統助殯葬業者搶生意　駭客遭羈押

即／抱怨車髒被殺！黑貓物流車上「垃圾塞滿」照曝光

快訊／彭振聲妻高雄輕生亡！女兒奔赴殯儀館

菜鳥出國玩她代班　資深黑貓女遭公開洗臉怒奪命

更多

最夯影音

更多

【恐怖烈焰照夜空】北投驚傳旅館大火狂燒！

【同歸魚盡QQ】搶釣位吵到跳腳！ 17歲狂人一腳把阿伯踹下河

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面