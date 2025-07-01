馬英九自稱區長？　他挖出當年影片「司儀喊總統蒞臨」

▲總統賴清德團結國家十講，第三講聚焦憲政體制。（圖／總統府提供）

記者柯沛辰／綜合報導

總統賴清德6月29日發表「團結國家十講」第三講，談到2008年海協會會長陳雲林訪台時，前總統馬英九自稱「區長」，不敢自稱總統。對此，反綠粉專「政客爽」挖出當年影片，可見當時不僅司儀高喊「總統蒞臨」，且馬英九受訪時也強調，無論如何，都會以中華民國總統身分接見陳雲林。

賴清德在演講中提到，2008年野草莓運動抗議陳雲林訪台，所到之處中華民國國旗要拆掉，總統（指時任總統馬英九）自稱區長，不敢自稱總統，引起學生抗議跟社會反彈，當時有這一波運動。

對此，反綠粉專「政客爽」也挖出影片，批評賴清德公然抹黑馬英九自稱區長，但現場影片明明顯示，司儀當著陳雲林的面高喊「總統蒞臨」。專訪中，主播李四端專訪馬英九時問到「你期待他怎麼稱呼你？」馬回答「不管他怎麼稱呼我，我都是以中華民國總統的身分接見他。」

影片中，馬英九也在致詞時表態，「兩岸關係又向前跨出了一大步，但不可否認地，兩岸仍然存在著分歧與挑戰，尤其是在台灣安全與國際空間這些問題上，更是如此。我希望將來，兩岸能在正視現實，互不否認，為民興利，兩岸和平的基礎上，積極來處理這些分歧。」

針對賴清德團結十講提到「區長」一事，媒體人黃暐瀚也直言，以前自己在採訪，不記得有此事，而且馬英九沒有自稱區長，是網路的人都笑馬英九是區長，馬英九哪有自稱區長，當時是互稱馬先生、陳先生才對。

黃暐瀚在節目《POP撞新聞》指出，賴清德在第三講中還有提到，1946年通過的中華民國憲法「台灣沒有派員參加」，但明明就有派人，這不是被找麻煩，是自己找自己麻煩。