普發1萬遭轟「債留子孫」　朱立倫嗆：蔡英文發6000難道也是？

▲國民黨主席朱立倫 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院11日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，明定每人普發現金1萬元，但綠營批評是債留子孫。對此，國民黨主席朱立倫批，台電撥補肥的只有綠友友，普發現金叫還錢於民，「什麼債留子孫，這樣蔡英文2023年發現金不也是債留子孫？」

國民黨立委王鴻薇今日舉辦反惡罷松山後援會成立大會，邀請朱立倫等人宣講。會前朱立倫被問及普發現金遭疑是救大罷免，朱立倫說，普發現金不是第一次，兩年前普發6千，蔡英文當時說，前一年超收3800億，拿來疫情後刺激經濟。普發現金叫還錢於民，什麼債留子孫，這樣蔡英文也債留子孫？現在碰到關稅貿易問題，民進黨卻只覺得一件事最重要，就是大罷免。

朱立倫強調，普發現金跟大罷免沒有任何關係，就是還稅於民，振興經濟。另外在特別條例部分，國民黨從頭到尾立場都一致，本來不該把國防放進來，但是民進黨把東西都混在一起，為免得民進黨抹紅，所以放入一起通過，等預算編列再審查。

朱立倫說，但台電預算過去這4年已經補貼3千億，還是漲電價，沒有反省錯誤能源政策，還在搞光電綠電貪汙，所以當時跟黨團就講得很清楚，不要讓工商界誤以為國民黨不支持台電，國民黨很支持台電員工，是堅決反對綠能弊案，錯誤政策。要撥補行政院就先來說明，把弊案說清楚，把錯誤政策調整，絕對不漲電價才有可能討論補貼台電。