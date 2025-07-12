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沈伯洋轟普發1萬是癱瘓台灣　凌濤：設專戶鼓勵青鳥回捐台電

▲▼國民黨智庫副執行長、議員凌濤。（圖／記者黃國霖攝）

▲國民黨智庫副執行長、議員凌濤。（圖／記者黃國霖攝）

記者崔至雲／台北報導

針對立法院11日三讀闖關通過普發現金每人1萬元，並未將台電撥補納入特別條例，民進黨立委沈伯洋批評，藍白聯手透過修法，意圖癱瘓中央政府運作，手法如同「共產黨招數」。桃園市議員凌濤則表示，綠營不爽普發現金，堅持撥補台電，那請民進黨設立平台，放棄領現金指定捐款撥補機制，鼓勵青鳥「領萬元、捐台電」。

凌濤提到，沈伯洋及中國紅熊們，出來大喊普發現金是癱瘓台灣，那美國、日本、新加坡都對家戶普發現金，難道他們都是癱瘓自己國家嗎？蔡英文時代發現金，也是癱瘓台灣嗎？

凌濤嗆，賴政府不檢討失敗的能源政策，持續要用人民納稅錢補黑洞，如今紅孩兒又說不能砍台電撥補1000億，情勒全民。現在是考驗民進黨的時刻了，他們不爽普發現金，堅持撥補台電，那他呼籲民進黨設立平台，放棄領現金指定捐款撥補機制，鼓勵青鳥「領萬元、捐台電」，全黨敢不敢推動認真執行？而沈伯洋也應帶頭，協同黑熊學院成立一個「回捐台電專戶」或意向承諾，為綠營撥補又漲電價、漂浮光電版、綠能肥貓綠友友負起最大責任。

凌濤再說，南部風災嚴重，災民已經大罵民進黨與大罷免，面對災情災後復原請求，賴清德竟然說靠社區自行解決，敢不敢「團結第五講」直接請大罷免青鳥動員「團結救災」，放棄仇恨罷免通通去災後復原？他提到的部分都是人性考驗，民進黨不要純嘴砲。

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