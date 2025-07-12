短髮帥哥赴紅姐的「紅門宴」！一試成主顧　四季都來報到

▲「四季哥」一試成主顧，多次出現在紅姐影片中。（圖／翻攝自微博）



記者曾羿翔／綜合報導

南京引發轟動的「紅姐事件」持續延燒，38歲焦姓男子扮女裝，以免費性行為為誘餌，邀約對方至其住處發生關係，並在未經對方同意的情況下偷拍性愛過程，影片更被上傳至網路販售牟利。其中一名長相帥氣的男子分別在四段影片中穿著「春、夏、秋、冬」不同服飾現身，被網友戲稱是「四季哥」。

根據陸媒報導，警方調查指出，焦男在網路上傳的影片數量已超過百部，涉案對象涵蓋各行各業，包括健身教練、白領上班族、外送員等，更有受害者在影片中被親友認出。

其中，一名短髮帥氣、身材肉壯的男子多次現身在「紅姐」的影片中，且在四段影片中分別穿著春夏秋冬不同風格服飾，又被網友稱為「純愛四季哥」。這名四季哥在影片中表情愉悅，甚至多次送禮相約紅姐，讓不少網友留言調侃「一去再去上癮了」、「四季哥人氣還蠻高的」、「帥哥也被紅姐迷住了」、「四季哥表情開心」。

▲紅姐真實身分為一名38歲焦姓男子。（圖／翻攝自微博）



而針對焦男（紅姐）可能傳播性病的傳言，甚至有說法稱多名受害者感染愛滋病。然而，警方與抖音平台均已闢謠，確認無人因該事件感染愛滋病。截至目前，焦男被控涉嫌「傳播淫穢物品罪」，若證實其行為導致他人感染性病，可能面臨「危害公共安全罪」的指控，最高可處死刑。