砸6萬朝聖空中纜車　夫妻到場才知是「AI生成假景點」！當場崩潰

▲ 電視台介紹纜車景點的影片在網路流傳，未料全是AI生成。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

馬來西亞一對老夫婦看到社群媒體上的空中纜車景點影片後，從吉隆坡長途跋涉逾300公里，花費6萬元包車前往霹靂州高烏鎮朝聖，卻發現整段影片都是AI生成的虛假內容，讓老奶奶當場崩潰。

《新海峽時報》報導，一名飯店工作人員6月30日在社群平台Threads分享這起事件，原來這對老夫婦入住時問起「高烏鎮的纜車」，她起初以為客人是在開玩笑，但很快就發現他們是認真的，「我太震驚了……我向阿姨解釋這段影片是AI製作的，不是真的。」

長達3分鐘的影片中，虛構的電視台「TV Rakyat」記者介紹所謂的「Kuak SkyRide」纜車，畫面顯示遊客排隊購票、纜車經過樹林和溪流上空，還有多組遊客受訪。但影片最後可見一名老婦人倒立時身體變形模糊，顯露出AI生成的破綻。

儘管飯店員工向他們說明真相，老婦人仍堅持，「為什麼會有人要騙人？影片裡還有記者欸」，她表示沒看到任何留言說明影片是假的，甚至想對影片中的記者提告。當被問及為何出發前沒有徵求子女的意見時，夫婦倆才坦承，「太尷尬了」。

這起事件在網路瘋傳後引發全國關注，當地警方表示，目前未接獲任何正式投訴，但也強調影片中的纜車並不存在。警方呼籲勿輕信網路病毒式傳播內容，「在這個AI媒體時代，誤導性內容很容易傳播並造成混亂。」