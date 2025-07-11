客語歌謠結合樂曲串埸　花蓮宜昌國中管樂團馬來西亞奪冠

▲宜昌國中管樂團在馬來西亞國際管樂節比賽，勇奪公開組冠軍。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

近日花蓮吉安鄉內各級學校接連傳捷報，其中宜昌國中管樂團於6月間啟程前往馬來西亞，參加國際管樂節比賽暨國際教育交流活動，展現國際教育量能與文化傳承，勇奪公開組冠軍耀眼成績！鄉長游淑貞親自到宜昌國中貼紅榜，並致贈小禮物，為孩子們站上國際舞台的精湛表現表示肯定。

▲吉安鄉長游淑貞親自到宜昌國中貼紅榜並致贈小禮物，為孩子們精湛表現表示肯定。

宜昌國中為花蓮縣國際教育中心學校，長期推動雙語教學與多元文化課程，此次由教育處與國際教育中心共同推動該校管樂團參加馬來西亞國際管樂節比賽，學生不僅能與國際管樂團同台競技，同時與斯里國際學校（Sri International School）進行校際交流活動，以客家文化講座、客語歌謠與樂曲串場，向國際展現台灣文化特色，創新文化融入，也培養語文溝通、團隊合作與跨文化適應能力；具體將理論與實務結合，標誌地方教育與文化推廣的里程碑。

宜中管樂團載譽歸國消息經過媒體報導，已是社區鄉親茶餘飯後熱門話題且予以高度評價。

鄉長游淑貞於日前到學校親頒獎勵時表示，公所長期推動客家文化復振，透過音樂與語言展演客家特色，是極具影響力的方式；學校管樂團學子扮演國際文化小使者傳遞客家之美，勇敢站上國際舞台展現家鄉風采，鄉親們同感榮耀，鄉公所將持續推動文化與國際教育雙向發展，促成族群交流與認同，盼珍貴傳統文化永續發展。

