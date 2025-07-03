Dcard MY宣布「7/30正式停止服務」　網錯愕：吃不到炸裂的瓜了

▲公告指出，7月底將正式終止Dcard MY的社群服務。（圖／翻攝自Istagrem／dcard.my）

記者曾筠淇／綜合報導

Dcard MY突然於6月30日發布「停止服務公告」，通知用戶，他們將在7月30日下午2時，正式終止Dcard MY的社群服務，屆時馬來西亞地區的所有看板、校板都不能再使用，但仍可繼續使用Dcard TW的服務。消息一出，也引起網友討論。

Dcard MY發布「停止服務公告」，通知用戶，他們將在7月30日下午2時，正式終止Dcard MY的社群服務，屆時馬來西亞地區的所有看板、校板，包含MY Confession、MY Relationship、TARUMT、MMU等，都無法再使用，且相關內容及功能都會同步關閉。

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公告指出，7月30日下午2時之後，帳號將自動轉移至Dcard TW版本，用戶仍可繼續使用Dcard TW的服務，探索台灣的看板和內容，「雖然這段旅程即將畫下句點，但我們由衷感謝每一位用戶，把這裡變成一個屬於馬來西亞大學生的溫暖角落，感謝大家一直以來的支持與陪伴」。

消息一出，不少網友都留言直呼，「好可惜啊，還有機會復出嗎」、「我個人覺得還是要分服，台灣版跟馬來西亞版還是有些微不一樣」、「好可惜啊，在這裡可是能夠認識到很多其他大學的學生呢」、「D卡停服了，就吃不到炸裂的瓜了」、「還是運營不下去了」。官方也說，現在沒有重新上線的計畫，但如果有機會回到馬來西亞，會第一時間通知大家。