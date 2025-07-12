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家樂福、超市Mia C’bon即起暫停街口支付　業者：有恢復會公告

▲▼家樂福宣布暫停街口支付 。（圖／業者提供）

▲家樂福與超市Mia C’bon宣布暫停街口支付 。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／台北報導

街口支付風暴越演越烈，現在家樂福與超市Mia C’bon也宣布，即日起暫停提供街口支付服務，造成消費者不便，敬請見諒。

街口支付母公司「街口金融科技」因與泰山企業之間的36億元股權糾紛，被台北地院查封，波及旗下電子支付子公司，多家大型電商平台接連暫停街口支付交易功能，不過隨著金管會出面說明用戶資金依法信託、帳務獨立，部分電商已陸續在11日晚間恢復街口支付服務。

▲▼家樂福宣布暫停街口支付 。（圖／業者提供）

▲家樂福超市也暫停街口支付 。（圖／業者提供）

但量販店家樂福、家樂福超市與超市Mia C’bon則發布公告表示，即日起暫停提供街口支付服務，並表示若有恢復，會盡快另外公告。

▲▼家樂福暫停街口支付。（圖／記者陳嘉恩攝）

▲▼家樂福暫停街口支付。（圖／記者陳嘉恩攝）

▲▼家樂福暫停街口支付。（圖／記者陳嘉恩攝）

而金管會指出，街口支付已於7月10日依規定向銀行局通報重大偶發事件，並對外澄清其資金狀況。根據《電子支付機構管理條例》，所有用戶儲值金均需交由受託銀行設立信託專戶獨立保管，與母公司財務徹底切割。街口支付也需每月向金管會申報資料，並委託會計師查核，確保帳務健全。

為掌握最新狀況，金管會11日已派員至街口支付實地了解營運情形與金流狀況，雖有觀察到當日儲值金餘額略有下降，但未透露具體金額，並強調將持續監控是否出現「擠兌」現象。金管會重申，「街口支付的信託帳戶獨立運作，金流受保護，用戶資金不會因母公司涉訟而受損。」

▲街口支付。（圖／記者楊絡懸攝）

▲街口支付風暴持續延燒。（圖／ETtoday資料照）

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