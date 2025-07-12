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街口「華爾街金童」淪電子腳鐐監控　36億糾紛被查封

記者黃翊婷／綜合報導

街口支付母公司「街口金融科技公司」日前因36億元股權交易糾紛遭台北地方法院查封，董事長胡亦嘉當日並未現身，但他事後發布聲明，希望一些不實的說法可以停止。胡亦嘉曾有「華爾街金童」之稱，2008年因為父親的一句話轉赴中國工作，2015年回台創立街口支付，如今卻捲入爭議被檢方起訴並限制出境，甚至可能會受到電子腳鐐科技監控。

▲街口集團創辦人胡亦嘉。（圖／記者楊絡懸攝）

▲胡亦嘉2015年創辦街口支付，打開台灣電子支付市場。（圖／ETtoday資料照）

街口支付母公司街口金融科技公司，以36億元出售4成股權給泰山公司，但被台北地院判決交易無效，須返還交易款，並准許泰山假執行。法院依據泰山公司聲請，在10日下午2點半由員警陪同前往街口金融科技公司總部，針對36億元債權執行查封。

由於街口支付在台灣擁有658萬名用戶，消息傳開後引發大眾關注。街口支付創辦人、街口金融科技公司董事長胡亦嘉來自台灣金融名門，父親胡定吾曾任開發金控董事長與台北101董事長，與富邦、國泰等財經巨擘交情深厚，祖父胡炘則是蔣中正時代的侍衛長；胡亦嘉自交通大學應用數學系畢業之後，赴美攻讀並取得哥倫比亞大學碩士學位，接著他選擇在華爾街擔任對沖基金分析師，年薪超過新台幣千萬元，因而被稱為華爾街金童。

2008年時胡亦嘉因為父親一句話，放棄美國的高薪工作，轉赴中國擔任台灣商品交易中心的總經理特助，期間曾創下3天賣掉超過30噸台灣芒果的紀錄。2015年胡亦嘉回到台灣並創辦街口支付，2018年街口支付取得電子支付執照，正式展開營運，同時引入資金信託機制保障用戶安全，迅速打下台灣的電子支付市場。

▲街口支付。（圖／記者楊絡懸攝）

▲街口支付是台灣第二大電子支付業者。（圖／ETtoday資料照）

如今，街口支付母公司與泰山企業發生股權交易糾紛，街口金科甚至遭到查封，胡亦嘉也被檢方依特別背信罪起訴，同時限制出境，甚至有可能受到電子腳鐐科技監控。

對此，胡亦嘉11日透過臉書發布聲明，他強調，街口電子支付，是由金管會管理的金融機構，有健全的管理機制，「希望一些不實的說法，可以停止」；此外，街口金科的一審判決仍有許多疑問，目前已上訴二審，接下來會積極與泰山公司尋求解決方法。

胡亦嘉臉書聲明全文如下：

近日來的紛擾，來自街口金科與泰山未如預期的民事一審判決，造成社會大眾關切，佔用新聞版面，本人深感抱歉。

還是必須強調，街口電子支付，是由金管會管理之金融機構，有健全的管理機制，用戶、商戶的所有金流，只能由保管銀行運作，全部信託，街口或任何人都無法去碰觸到，是絕對安全的。希望一些不實的說法，可以停止。也十分感謝很多商戶，不被不實的傳言所影響。

雖然對於街口金科一審判決有許多疑問，亦不論特意媒體操作的意圖，但為經營金融機構，需要肩負更多責任，不應有任何因素，影響用戶與商家的信任。因此街口金科雖已上訴二審，但會立刻積極與泰山公司尋求解決方法，期望能不用繼續對簿公堂，盡快解決雙方歧異。

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