街口母公司遭查封！呱吉爆創辦人「不只壞還很瘋」　黑歷史全攤開

▲前台北市議員「呱吉」邱威傑。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

街口支付母公司「街口金融科技」近日遭台北地方法院司法事務官查封資產，約300名員工也臨時被通知改為居家辦公，引發社會關注。對此，前台北市議員、網紅「呱吉」邱威傑發文指出，依照現行金融監管制度，用戶帳戶內資金應仍安全，不必擔憂短期內無法使用，不過他也痛批這間公司是「只要法律沒有禁止，就會什麼狗屁倒灶事都幹盡的可怕公司」。

呱吉今（11日）在臉書發文指出，這次問題出在街口支付的母公司，而非街口支付本身，後者受金融監理法規規範，有履約保證機制，但母公司資金運作可疑，更讓子公司總經理出面發表「假到不能再假」的聲明，反映公司體質與經營誠信堪慮。他強調，雖然多數員工應是認真工作者，但創辦人胡亦嘉的操守令人擔憂。

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▲街口集團創辦人胡亦嘉。（圖／資料照）

呱吉更揭露自己過去與胡亦嘉的訴訟糾葛。他表示，數年前胡違法解僱員工並拒付遣散費，自己為幫助這些員工出面發聲，竟遭對方提告毀謗，在法庭上胡亦嘉不斷打斷發言，還中英夾雜謾罵「Bullshit」，場面宛如「好萊塢反派表演」，甚至讓胡的律師都忍不住嘆氣。該案最後以呱吉獲判無罪、胡亦嘉違反勞基法落幕。

除個人經驗外，呱吉也列舉胡亦嘉過往爭議，包括曾因背信罪遭起訴、違反勞基法等紀錄。他更提及胡父曾因挪用公款遭判刑，認為這個家族價值觀是「只要能賺錢，手段如何都無所謂」，不過他也強調，自己沒有要大家抵制街口，「但若想與其建立長期商業關係，真的要審慎評估。」