刺深漢光41號演習！大陸海警船「關訊號」詭異侵擾東沙

▲▼中國海警船侵擾東沙海域，海巡署出動艦艇監控驅離。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

近日，中國海警船「3101」與「5303」先後出現於東沙海域，侵擾我國管轄水域，引發關注。東沙指揮部於9日下午3時45分在東沙島東北方42.5浬處偵測到中國海警「3101」船隻進入我方管轄海域。海巡署立即派遣「臺南艦」前往應對，並於4時10分抵達東沙東北方45浬位置，對海警船進行全程監控，同時實施廣播驅離。期間，兩艦最近距離僅約0.6浬，情勢緊張。

10日上午9時，東沙指揮部再度偵測到中國海警「5303」船隻在東沙西北方43.7浬處行動，判斷其航向可能進入我方管轄水域。海巡署立即指派「雲林艦」前往監控驅離。經過多方應對，中國海警「5303」於當天中午12時30分航離東沙海域，而「3101」則於11日下午5時55分離開東沙西北方26浬處，結束此次侵擾。

值得注意的是，兩艘中國海警船均未開啟AIS（船舶自動辨識系統），試圖隱匿航跡，疑似利用國軍漢光演習期間，透過灰色地帶行動測試我方海上勤務部署，並消耗海巡執法能量。

海巡署表示，中國公務船近年在南海及印太海域頻繁進行挑釁及侵權行動，已影響區域安全穩定。此次侵擾東沙海域再度凸顯中國海警船的挑釁行為。海巡署強調，臺灣是印太地區不可或缺的民主夥伴，也是維護區域及全球安全的關鍵。未來，海巡署將持續派遣艦船戍守東沙海域，堅定捍衛國家主權，並期盼與理念相近的國家團結合作，共同維護印太地區的和平與繁榮。